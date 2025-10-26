◇MLBワールドシリーズ第2戦 ドジャース 5-1 ブルージェイズ(日本時間26日、ロジャース・センター)

先発マウンドを託されたドジャースの山本由伸投手は、9回105球を投げ被安打4、四死球1、8奪三振、1失点の力投。ワールドシリーズ初完投勝利を果たし、初戦を落としたチームに勝利をプレゼントする活躍を見せました。

この試合で山本投手とバッテリーを組んだウィル・スミス選手は試合後、「どの球種もコントロールよく操っていた。緩急をつけて打者のタイミングを狂わせたし、期待に応える内容だったね」と山本投手を評価。

初回に1点の援護を受けた山本投手は、立ち上がりからピンチを招きながらも流れを渡さないピッチングを披露。スミス選手は「あそこを抑え切って、チームが『行けるぞ』という雰囲気になった。ヨシの投球術があってこそだよ」。初戦を落としていたチームに勢いを与えたと、山本投手を称賛します。

山本投手は日本時間15日のブリュワーズ戦から、ポストシーズン2試合連続完投中。「特に強力打線の2チーム相手に成し遂げるのは難しい。ブルージェイズは空振りが少なく、コンタクト能力が高く長打力がある。ヨシはその打線を上回る投球をしたんだ」とスミス選手は語ります。

これでドジャースは1勝1敗とタイに。「勝たなければいけない試合だったし、その中で9回を投げ切り、勝利に貢献した。とてもいい投球だったね」と最後に勝利の立役者へ褒め言葉を贈りました。