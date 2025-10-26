【トロント（カナダ）＝平沢祐】米大リーグは２５日、ワールドシリーズ（ＷＳ、７回戦制）第２戦が行われ、大谷、山本、佐々木が所属するドジャース（ナ・リーグ）が５―１でブルージェイズ（ア・リーグ）を退け、１勝１敗とした。

先発の山本は４安打１失点、８奪三振の好投で、２試合連続となる完投勝利を挙げた。１番指名打者で出た大谷は４打数１安打。ドジャースは２７日の第３戦はグラスノー、２８日の第４戦は大谷が先発する。

九回も球威衰えず

九回になっても、ドジャースの山本の球威は衰えなかった。最後の１０５球目は９６・９マイル（約１５６キロ）の直球。詰まった飛球をキャッチした三塁手のマンシーが満面の笑みで山本にウィニングボールを手渡した。

ナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦に続き、またも１失点完投で勝利をもたらし、「しっかり１イニングずつ投げていけたので結果につながった」と山本。ポストシーズンの２戦連続完投は２００１年以来２４年ぶり、ドジャースでは１９８８年以来３７年ぶりの快挙だった。

一回、先頭から二塁打と安打で無死一、三塁とされたが、スプリットを低めに集めてしのいだ。徐々に制球が安定し、「どのボールもストライクゾーンを狙って思い切り投げていくというスタイル」と語る通り、テンポ良く投げ込んだ。犠飛で失点した三回二死から最後の打者まで延べ２０人連続でアウト。ＷＳ史上５人目、ドジャースではポストシーズン新記録だった。

以前から「配球の面、戦略の部分により力を入れるようにして、よりピッチングの幅が広がった。それがいい投球につながっている」と好調の要因を明かしていた。この日もベンチではノートとペンを手に、プライアー投手コーチと打者への攻め方を何度も話し合った。前夜に１４安打１１得点を挙げたブルージェイズ打線の勢いを止め、第３戦以降に弾みをつける快投だった。（帯津智昭）

捕手スミス、打力でも貢献し勝利の立役者に

１番から大谷、ベッツ、フリーマンと、リーグ最優秀選手経験者が並ぶドジャース打線で、４番に座るスミスがひときわ輝きを放った。

一回に中前への先制打を放つと、ハイライトは同点の七回だ。フルカウントから内角速球を引っ張ると、高々と舞い上がった打球は左翼席へ。二回以降、ドジャース打線を完璧に封じていた相手投手ガウスマンに、勝ち越しソロを見舞った。

勝負強い働きぶりに、ロバーツ監督は「打つべきタイミングを心得ている。本当に冷静沈着で、ポストシーズンではそれが必要だ」と賛辞を惜しまなかった。山本の好投を支えた捕手が、持ち前の打力でも貢献。文句なしで勝利の立役者となった。（平沢祐）