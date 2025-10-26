長らく活気が失われている新潟市の古町地区。



中心部の活性化に向けて焦点となっているのが、旧新潟三越跡地の再開発と３月に閉鎖した西堀ローサです。



しかし、事業の遅れや巨額の改修費用など大きな課題を抱えています。かつて多くの人でにぎわっていた古町地区。老舗の喫茶店を通して、まちづくりの今を見つめます。

◆古町の老舗喫茶店

香ばしいコーヒーの香りとトマトソースの甘い匂いが漂います。 古町６番町商店街の喫茶店「エトアール プリュス」。





◆当時、待ち合わせは「喫茶店」

店長の枝並荘次さん（６８）です。【エトアール プリュス・店長・枝並荘次さん】「自分の作るソースは全部自信ある」一番人気はナポリタン！ 隠し味が決め手だといいますが……【エトアール プリュス・店長・枝並荘次さん】「昆布茶を入れるとコクがでる」店が営業を始めたのは１９７６年……同じ年にオープンしたのが「西堀ローサ」でした。枝並さんは当初、西堀ローサの中にある喫茶店で働いていましたが、その後、こちらの店に転職したといいます。【エトアール プリュス・店長・枝並荘次さん】「（当時、携帯電話がなくて）連絡しようがないから喫茶店で待ち合わせするというのが当時の流行り」

待ち合わせといえば喫茶店だった、あの頃…。 新潟市には多くの喫茶店が建ち並び、どの店もにぎわっていたといいます。 妻との思い出の場所も……



Ｑ）初デートはどこに行ったのですか？



【エトアール プリュス・店長・枝並荘次さん】

「駅前の“喫茶東京”。大和デパートもあったし三越もあったし、ぼくらの若い頃はイチムラというデパートもあったし、長崎屋もあった……いまはもう万代か駅前ですよね、古町というのは古い町なんですよ」

◆かつては多くの人でにぎわう

かつて多くの人でにぎわっていた古町地区。しかし、商業施設が次々と閉店し活気は失われました。



商店街では長年続けていた店を閉める人も少なくないといいます。



【エトアール プリュス・店長・枝並荘次さん】

「みんな閉まった……寂しいものですよ」「シャッター閉めておいてもなにもならない、それならちょっとでも安く貸し出しをするとかそういうことがないと、本当にダメになる」



古町地区には現在、７０軒以上の空き店舗があり、中心部の空洞化が大きな課題となっています。

◆旧新潟三越跡地の再開発は

にぎわいの創出に向け焦点のひとつとなっているのが旧新潟三越跡地の再開発です。



商業施設やマンションが入る地上３７階建ての高層複合ビルの建設が計画されています。



当初は去年１２月に解体工事を始め２０２９年の完成を目指していましたが、人手不足などで施工業者が決まらず、完成時期が未定となっているのです。



課題に直面しているのはほかにも…… 地下街の「西堀ローサ」です。



売り上げの低迷などで運営会社が解散。ことし３月、４８年の歴史に幕を下ろしました。

◆老朽化が進む「西堀ローサ」

総工費６８億円をかけて開業した「西堀ローサ」。



流行の発信地として若者たちが行き交った通路は老朽化が進み、いたるところで雨漏りや水漏れが起きています。



市は修繕費用に１００億円以上かかるとの概算を示していて、全面改修には総工費を超える巨額な費用が必要になります。

◆改修費用は約１００億円

ことし９月の会見で西堀ローサについて問われた中原市長は……



【新潟市・中原市長】

「改修費用が１００億円超と非常に多額であるということには私も大変大きな驚きをもっております」



その上で全額公費による改修も視野に再利用を検討するとしています。



【新潟市・中原市長】

「新潟市としては（古町ローサは）新潟市の中心部にありまして、非常に価値ある施設だと認識しておりますので、できれば再利用ができるように今後検討していきたい」

◆中心部のにぎわいづくり

永井大地さんです。 広告代理店を手掛けながら古町地区で定期的にイベントを開くなどして中心部のにぎわいづくりに奔走しています。



【永井大地さん】

「なにもお店がなくなったのでさみしいなと思いながら、使っていないとどんどん老朽化も進んでいくんだなと目の当たりにしますよね」

◆通路に飲食スペースを設置しイベント開催

西堀ローサに人を呼び込もうと３年前から通路に飲食スペースを設置し「立ち飲みイベント」を開催。



ローサでの最後のイベントとなった、ことし３月にはライブなどを企画し、一時６０００人以上が訪れました。



【永井大地さん】

「本当に身動きがとれないぐらい集まって、クラブチックなイベント、そういう地下に適したコンテンツがあれば非常に盛り上がる。こういうふうに使うといいんじゃないかというのをいろんな方に思っていただいたんじゃないか」

◆新潟市はコストや収支を調査

地下街をどう活用するのか……



市は現在、民間企業から提案を受け付け、コストや収支などを試算する調査を行っています。 永井さんは「市民の同意を得た上で活用する価値はある」と話します。



【永井大地さん】

「古町は飲食の町、横丁なんかは外国人観光客も人気スポットになっている。西堀ローサが横丁みたいな飲食店街になるといいんじゃないか……ほかの都市と違いを生み出す部分は僕は古町だと思っている。この古町が元気になってもらわないと新潟市が新潟市である理由がこの古町」

◆妻亡き後も喫茶店を営む

古町地区で喫茶店を営む枝並さんです。



枝並さんの入れるコーヒーが大好きだった最愛の妻…… 三越が閉店した２０２０年、ガンで亡くなりました。



【エトアール プリュス・店長・枝並さん】

「（店を）やめようと思ったんですよ、自分は、いやでももうちょっと頑張らなきゃと」



Ｑ）奥様も古町が好きだったんですか？



【エトアール プリュス・店長・枝並さん】

「そうですね。古町来たらなんでもあるという感じじゃないですか」

◆世代を超え愛され

世代を超えて愛されてきた古町……



【喫茶店に集まる常連客】

「何十年来の友達なんですよ」

「なんでここ選ぶか？」

「おいしいから！」



【若手従業員】

「みんな仲いい感じがフレンドリーでみんなしゃべりかけてくれるのでいい町だなと思います」

◆にぎわい取り戻すために

かつてのにぎわいを取り戻すために……



【エトアール プリュス・店長・枝並荘次さん】

「もうちょっと店をなんとかしたいなと、あと若手を育ててこの店をもっと長くやってもらうようにしたいなというのが一番。いや自分のところが頑張らなきゃというのもありますから」



喫茶店にはきょうも香ばしい香りと甘い匂いが広がります。



古町の灯りを絶やさない……たとえ時代が変わったとしても……。

