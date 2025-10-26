好き＆行ってみたい「岐阜県の紅葉スポット」ランキング！ 2位「飛騨美濃せせらぎ街道」、1位は？
All About ニュース編集部では、2025年10月7〜8日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、紅葉スポットに関するアンケートを実施しました。
その中から、「好き＆行ってみたい岐阜県の紅葉スポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「紅葉が美しく、遊歩道を散策し眺められるからです」（20代男性／東京都）、「車窓から見る紅葉も、途中の展望台や道沿いの休憩スポットからの眺めも圧巻です」（50代男性／東京都）、「ドライブしながら紅葉を楽しめるのが良いと思ったから」（20代女性／愛知県）、「飛騨・美濃せせらぎ街道の中でも西ウレ峠付近や森林公園おおくら滝付近の紅葉が美しく、遊歩道を散策しながら楽しめるからです」（60代男性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「実は冬場よりも、景色と白川郷の建物が風景映えするから」（50代男性／大阪府）、「合掌造りの家々と山々の紅葉の組み合わせは見事なはず、ぜひ現地で見たい」（40代男性／岩手県）、「白川郷の、非日常感とゆったりした空気の流れが落ち着くから、紅葉も静かに楽しめそう」（20代女性／大阪府）、「世界遺産の合掌造りと紅葉のコラボが絶景だから」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
