女優やタレントとして活躍する田中美久さんが、『アップトゥボーイ vol.356』（ワニブックス）の表紙・巻頭グラビアに登場しました。



同誌の“顔”といっても過言ではない田中さんは、ドラマはもちろん、バラエティー、そしてグラビアと、多方面で存在感を放ち続けています。そんな「みくりん」が、今回の撮影では、しっとりとした秋の雰囲気と、彼女ならではのかわいらしさが同居した透明感あふれるグラビアを展開。



王道ともいえるピンクの三角ビキニやシックな黒レオタード、バンドゥビキニで自慢の美ボディを見せつける田中さん。柔らかな光に包まれ、少女から大人への移ろいを感じさせる表情は、この季節ならではの切なさと瑞々しさを映し出しています。王道の美しさと挑戦的な一面、その両方が凝縮されたグラビアは必見。今回解禁されたカットでは、豊満なバストとギャップのある美くびれ、そして美脚と、ダイナマイトボディを惜しげもなく披露している。



【田中美久さんさんプロフィル】

たなかみく 2001年9月12日生まれ 熊本県出身 T151 B型 ニックネーム：みくりん 趣味：カラオケ、映画鑑賞 特技：フラフープ 2013年にHKT48の3期生として加入。2023年末に同グループを卒業。身長151センチというコンパクトな体躯ながら、抜群のスタイルと表現力で「令和のグラビアクイーン」との呼び声も。配信バラエティ『本日も絶対絶命。』をはじめ、日本テレビ系『THE突破ファイル』やフジテレビ『ネタパレ』などにも出演し、活動の場を広げている。最新情報はX（@miku_monmon3939）、Instagram（mikumonmon_48）