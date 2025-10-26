モデル、グラビアアイドル、レースクイーンなどで活躍する名取くるみさんのFLASHデジタル写真集「名取くるみ Drive My Desire」がリリースされました。



【写真】名取くるみさん “手ブラ”やTバックでダイナミックボディを過去最大露出

2021年にミスFLASH2021グランプリを受賞、その後、日本レースクイーン大賞2022でもグランプリに選出されるなど、唯一無二の活躍を続ける名取さん。今作では納車されたばかりの愛車「フェアレディZ」とのカットをはじめ、セクシーなランジェリーやシャワーシーンはもちろん、横乳や下乳などギリギリを攻めたセクシーショットを多数収録しています。抜群のボディラインに酔いしれて。



21日に発売されたFLASH（光文社）にも登場。愛車・フェアレディZとともに撮影したマイカーグラビアを披露しました。公開されたのは、愛車をバックに、青と白の幾何学模様が目を引くワンピース水着をまとったカット。他にも、ベッドの上でグリーンのレースランジェリーの肩紐をずらす艶っぽいショットも。貫禄あふれるグラマラスボディを存分に見せつけつつ、サーキットの女神にふさわしいクルマ愛あふれるページに仕上がっています。撮影の様子は付録のDVDに収録されています。



【名取くるみさんプロフィール】

なとりくるみ 29歳 1996年６月16日生まれ 千葉県出身 T160・B88（F）W57H86 2018年にデビュー。2021年にミスFLASH2021のグランプリ。2023年には日本レースクイーン大賞2022のグランプリを受賞。2026年カレンダーの発売が決定し、11月29日には東京でお渡し会が開かれる。最新情報は、公式X（@natori_kurumi）、公式Instagram（@_miru960616）