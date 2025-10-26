「生々しさえぐい」霜降り明星・せいや、高速道路で交通事故。現場動画公開に「アドレナリン出過ぎてる」の声
お笑いコンビ・霜降り明星のせいやさんは10月21日、自身のYouTubeを更新。『高速道路で交通事故に遭いました【閲覧注意】』と題した動画を投稿しました。
【画像】霜降り明星・せいや、交通事故現場公開！
衝突して損傷した分岐点の衝撃緩衝装置の映像も披露し、シートベルトをしていなかったら顔面から突っ込んでいたに違いなく、「シートベルトは絶対にしましょう」と視聴者に呼び掛けました。
この投稿に視聴者からは「せいやが明らか普段よりハイになってるの逆に生々しさえぐい」「命があって本当に良かったです…」「ほんまに無事であってくれてよかった」「事故直後に『ヤバすぎるぅ〜』言えんの流石すぎ」「粗品がまた大切な人失わんでよかった」「アドレナリン出過ぎてる」「せいやいないとか無理すぎる」とのコメントが寄せられています。
「生々しさえぐい」動画の冒頭、「ホンマにやばかったな」「ホンマに事件」と興奮した様子のせいやさん。同日の朝、せいやさんとマネジャーの2人で、タクシーで千葉に向かっていたところ、突然ハンドルを握った運転手さんが、まるでアトラクションのような動きでハンドルを回しだしたとのこと。そのまま車は高速道路の分岐点の真ん中に思い切り衝突。せいやさんは「後続車が来たら終わっていた」と壮絶な事故の様子を振り返りました。
