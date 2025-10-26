【菊花賞】戦国を塗り替えたエネルジコ 雨の京都を制したエネルギッシュな末脚



菊花賞 エネルジコ 喜ぶクリストフ・ルメール騎手（c）SANKEI

第86回菊花賞回顧

「戦国菊花賞」――今年の菊花賞は戦前からこう呼ばれていた。

3年ぶりに皐月賞馬もダービー馬もいない牡馬クラシック最終戦、それだけにどの馬にも勝つチャンスがある。

そうした風潮があったためか、今年の菊花賞で人気に推された馬たちは例年よりも高めのオッズに。

実際、単勝オッズ10倍以下に推された馬は5頭。その中には重賞勝ちはおろか重賞で走ったことすらない馬さえ含まれたほどだった。

まさに主役不在の混戦。その中で1番人気に支持されたエネルジコはどんな心境だったのだろうか。

デビューはちょうど1年前の東京開催。そこで鋭い切れ味を見せて突き抜けると、年明けには父ドゥラメンテも制したセントポーリア賞を勝利。

ダービー出走を目指して挑んだ青葉賞では出遅れながらも懸命に伸びてゴール寸前で前を行くファイアンクランツらをギリギリ差し切り3連勝で重賞勝ち。

ダービーへ向けて楽しみな逸材が現れたと話題になったが、体調が整わずにダービーは無念の回避。その雪辱を秋に賭けていた。

夏に復帰し、古馬相手の新潟記念で2着に敗れて初黒星となったが、勝ち馬とは0.1秒差の接戦。上がり3ハロンも32秒9とうキレのある脚を見せて成長した姿を披露。

菊花賞を勝つにはふさわしいだけの力を付けていた。

そうして迎えた本番当日、エネルジコを迎えたのは雨空の京都競馬場だった。

4戦中3戦で上がり最速を記録するなど、末脚のキレが最大の武器となる馬にとっては厳しい馬場で、そもそも良馬場以外は走ったことがない。それだけにキレ味を削がれればもろくも崩れ去るのでは......と、競馬ファンは一抹の不安を抱いた。

ほんの1週間前、秋華賞で断トツの人気を背負ったオークス馬カムニャックが大敗した直後ということもあり、エネルジコのオッズは単勝3倍台を推移し、最終的には3.8倍。ここ5年の1番人気馬で2番目に高いオッズに留まった。

マイナス12キロと発表されたパドックでの周回は研ぎ澄まされたシャープな馬体が印象に残ったが、道悪馬場に耐えられるような迫力は感じさせず、返し馬では特別目立たない。

むしろ道悪馬場はマイナスでは？と思わせるようなフットワークで期待よりも不安の方が先に出るほどだった。

......だが、レースはエネルジコのひとり舞台と言ってもいいくらいの独壇場となった。

逃げると思われたマイユニバースが後ろからのレースとなり、ヤマニンブークリエも控えて3番手に抑える中でジーティーアダマンが逃げるという意外な展開に。

スタンド前に入り、雨の中を走る18頭に声援が送られると前ではショウヘイ、後ろではエリキングが首を振って鞍上が折り合いをつけるのに苦労している様子が見られた。

そんな中、エネルジコはというと、後ろから数えて4～5番手。エリキングよりも少し前にいるというくらいの位置取り。

雨が降る中で行われているだけに少しでも前に付けていた方が安全策とも思われたが、「スタートが得意な馬ではない」エネルジコのことを考えて、鞍上のクリストフ・ルメールは位置を取りに行くことよりも、馬のリズムで走れる位置を選んだ。

動き始めたのは3コーナーに入る前の上り坂でのこと。後ろにいたエリキング、そしてマイユニバースが仕掛けていこうと上がっていくのを見る形でルメールとエネルジコも外に持ちだして徐々に進出を開始。

この時、ルメールが狙っていたのは武豊とマイユニバースが走ったすぐ後ろ。菊花賞で5勝を挙げているレジェンド、武豊が選んだ進路なら間違いないと菊花賞2連覇中のルメールはそう判断した。

このコース取りひとつとっても「長距離は騎手」という格言が生まれる理由がよくわかる。

そうして迎えた最後の直線。先に動いたのは伏兵エキサイトバイオだった。

ラジオNIKKEI賞を制して迎えた初のクラシックの舞台、一族が好んだ道悪馬場ということでまさに水を得た魚のように早めに仕掛けていき、追いすがるショウヘイらを凌いで先頭に立ち、後続馬の追撃に備えたが、その外から飛んできたのがエネルジコとルメールだった。

前半で脚を溜めたためか、エネルジコの脚はまさに万全。まるで何かから解き放たれたかのようにエネルギーを開放するかのような走りで、残り200mの地点で先頭に立つと、あとは後続を突き放していく。

追いすがるエキサイトバイオ、そして内から伸びてきたジョバンニらを交わすかのように外からエリキングが猛然と追い込んできたが、それでも残り100mの時点ではエネルジコは後続に決定的な差を付けてそのまま先頭でゴール板を通過。

ルメールにとってこの勝利は今季の自身100勝目であり、史上初となる菊花賞3連覇を決めるゴールという記録ずくめのものになった。

「最後は長い脚で伸びてくれた。よかったです」と、愛馬の健闘をたたえたルメールはゴール通過後、珍しく雄たけびを上げるなど、会心のレースとなった。そうしたエネルギー溢れる走りを見せ、エネルジコは最後の一冠を見事にもぎ取ってみせた。

力強く、エネルギッシュに雨空を切り裂くように伸びて勝利を掴んだエネルジコ。

遅れてきた3歳世代の大物は今後どんなビッグタイトルを掴むのか、その日が来るのが本当に待ち遠しい。

■文／福嶌弘





