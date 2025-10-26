女優の郄石あかり（22）が26日までに自身のインスタグラムを更新。ヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」のオフショットを公開した。

郄石は「思い出」「#ばけばけ @asadora_bk_nhk」とコメントし、オフショットを公開。自身が演じるトキの夫・銀二郎役の俳優・寛一郎とのショットや俳優の小日向文世ら松野家のキャストらのオフショットを公開。

24日に公開された第20話では、東京にいる銀二郎の元にやってきたトキが「私…松江に帰ります。ごめんなさい、銀二郎さん、ごめんなさい」「あの人たちを放っておくことはできません」と夫に別れを告げ、松野家の家族が待つ松江へ帰った…という展開だった。

これに対し、「素敵な写真ばかりで癒されました」「別れのシーンは泣きました」「来週も楽しみにしてます」「トキ含め家族が可愛すぎて好き」「1枚目の写真の美しさに息を呑みました」「毎日楽しみに観ています」「これからも応援してます」といった反響が寄せられている。

朝ドラ通算113作目の同作は「怪談」などで知られる明治時代の文豪ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の妻・小泉セツをモデルに、夫婦の絆を描く物語。ヒロイン・松野トキ役を郄石が、八雲がモデルとなったヘブン役を俳優のトミー・バストウが務める。