タレントやアーティストを1,000人以上抱える大手芸能プロダクション「スターダストプロモーション」が、第4回「スター☆オーディション」最終選考会を開催。終了後、グランプリの2人が大先輩・北川景子さんと共に初めて報道陣の取材に応じました。



【写真を見る】【 北川景子 】緊張する未来のスターに意味深アドバイス “天国と地獄の両方…いろいろあります！笑”





応募者1万2,458人の中からグランプリに選ばれたのは、「男性部門」山中島 世夏さん（やまなかじま・せな、東京都出身・14才）と、「女性部門」岩瀬 夕由さん（いわせ・ゆうゆ、沖縄県出身・14才）の2人です。







グランプリ発表にサプライズ登場したのはスペシャルプレゼンターの北川景子さん。さらに、イベントにはライブゲストとして私立恵比寿中学、BUDDIISらも出演し、会場を盛り上げました。

イベント終了後、報道陣の前に緊張した面持ちで、北川さんと共に登場した山中島さんと岩瀬さん。フォトセッションの際には、時折、北川さんに耳元で声を掛けられたり、肩からずり落ちてしまった「グランプリたすき」を直してもらったりしながら撮影に応じていて、大先輩の優しさに、余計に緊張の表情を浮かべてしまうような初々しさも伺えました。









山中島さんは、憧れの俳優に北村匠海さんを挙げ、“演技に迫力があって惹かれて好きになりました”と話し、今後、俳優やモデルを目指していきたいと話しました。

同じく、俳優・モデルと幅広く活躍していきたいと話した岩瀬さんは、“新しいことに挑戦して、出来ることを見つけ、自信をつけたいと思って（オーディションに）応募しました。自信つきました！”とメディアを前に笑顔でしっかりとした口調で応えました。

その様子を、隣でにこやかに見守っていた北川さん。“とても頼もしいというか。私が中学生の時には絶対できなかったと思う。動じないで堂々とやってますので、本当にこれからが期待大”と感心する様子を見せました。







二人に先輩としてアドバイスすることはどんなこと？と問われた北川さん。少し考えた後、“この業界に足を踏み入れるということは「天国」と「地獄」の両方を見ることになると言いますか…良いこともあれば悪いことも、同じ分量だけあるので。そのことに動じずに強く逞しく生き抜いていってほしいなと思います”と力強いエールを送りました。

報道陣から“北川さんはそんなこと全く感じさせないですね？”と問われると“え？私ですか？いろいろあります…！”と意味深発言が飛び出し、会場は笑いに包まれました。芸歴20年以上のベテラン俳優の経験値の深さを物語っているようでした。









その他、本オーディションでは、「審査員特別賞」薬師寺梨央さん（「薬」は旧漢字）、富永朋貴さん、亀谷珠奈さん、追田愛唯さんが選ばれました。

