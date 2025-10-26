義母に「これ使ってみて！」と勧められたものに興味がなかった場合、断るのってなかなか難しいですよね。しかも、それが怪しい食品だったら、余計に拒否反応を示してしまうと思います。そんなときに救いの手を差し伸べてくれる存在がいると助かりますよね。

今回は、怪しい健康食品をゴリ押ししてくる義母を撃退してくれた義父の話をご紹介いたします。

義父が謝罪

「義母はよく怪しいサプリや健康食品にハマっては、私にゴリ押ししてくるので、本当に迷惑しています。以前は中国四千年の歴史が詰まっているという、謎のシロップを飲ませようとしてきて、恐怖すら感じました。何度断っても強引に勧めてくるし、拒否し続けていると私を批判してくるので厄介なんですよね。

夫に相談しても適当にあしらわれるし、どうしようかと悩んでいたときに、たまたま義父から電話があったためこのことを相談しました。すると義父は『本当にすまない……』『キツく叱っておくから許してほしい』と謝ってくれて、唯一話がわかる人だったのが救いでしたね。義父が義母を叱ってくれたのか、最近は変なものをゴリ押しされることはなくなりました」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年7月）

▽ 義母から勧められるものって断りにくいですよね。家族の中に理解者がいないとつらいですが、義父が味方になってくれたのは大きいでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。