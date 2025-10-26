今季限りで現役を引退した中田翔氏（36）が26日に放送された日本テレビ「サンデーPUSHスポーツ」（日曜後4・55）にゲスト出演。日本ハム時代の後輩で、現ドジャースの大谷翔平投手（31）と自身の違いについて語りながらいたく感心する場面があった。

中日の今季最終戦翌日、つまり引退翌日に収録されたという初仕事。日本ハム時代の後輩で、2022年限りで先に引退した杉谷拳士氏（34）とともにゲストに招かれた。

番組MCを務めるお笑いコンビ「麒麟」の川島明（46）から花束を贈られ、日本ハム、巨人、中日と18年間にわたったプロ野球生活をねぎらわれた中田氏。この日は大谷の「今季ホームランベスト10」をファンの声とともにVTRで振り返った。

そのなかで、中田氏が一番衝撃を受けたというのが4位にランクインした「強烈ヤジ後にハイタッチ」。8月24日のパドレス戦で松井裕樹投手（29）から放った45号だった。

この試合でここまでノーヒットだった大谷。打席に入った際には、打席後方のスタンド最前列に陣取ったパドレスファンの男性から「真ん中投げていいぞ！どうせ打てないから！」「裕樹！ソフトボールみたいに投げてやれ！大谷が簡単になるように！」などと強烈なヤジが飛んだ。

だが、その男性をあざ笑うかのように右中間スタンドへ45号アーチを叩き込むと、爽やかにダイヤモンドを一周。そして、ホームイン直後には味方ベンチではなく、最前列で強烈ヤジを飛ばしていたパドレスファン男性のところへ真っ先に向かった。そして、その男性とハイタッチ。さらに背中をポン！と叩いて笑顔を見せたのだった。

このシーンに「あれは本当に翔平らしいなっていう」と中田氏。

「ヤジって凄く聞こえるんですよ。僕は今まで言い返してきていたタイプの人間なので。翔平はああいう敵のチームのファンさえも自分のファンにしてしまうっていう…。間違いなくファンになってると思うんで、翔平の」と感心しきりだった。