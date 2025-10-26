◇SMBC日本シリーズ2025 第2戦 阪神―ソフトバンク（2025年10月26日 みずほペイペイD）

「SMBC日本シリーズ2025」第2戦のソフトバンク―阪神戦が26日に行われ、阪神先発のジョン・デュプランティエ投手（31）が2回途中KOをくらった。

初回、立ち上がりを攻められ、柳田、周東に連打を許して、無死一、二塁の危機。ここで3番・柳町がバントの構えから引いたことで、二塁走者の柳田が飛び出して挟殺に持ち込み、1死を奪った。

柳町を四球で歩かせ、4番・近藤を空振り三振にしとめたものの、栗原に右前適時打を浴びて同点。さらに山川には右中間フェンス直撃の2点適時二塁打を許した。

初回、佐藤輝の適時打で先制点をプレゼントされたが、その裏に3失点。4安打、1四球と波乱の船出となった。

それでもソフトバンク打線の勢いを止められず、2回も1死から牧原大に四球を許し、2死から二盗。すかさず周東には適時三塁打を浴びた。さらに暴投で1点を追加…。ベンチの藤川監督も苦虫をかみ潰したよう表情で見守った。

さらに近藤にも適時二塁打を許し、ここで藤川監督が交代を告げた。ただ、2番手・岩貞も栗原に死球を許し、山川には3ラン被弾。炎上を止められず、2回までに1−9という大差を許した。

デュプランティエは8月9日・ヤクルト戦後に下肢の張りを発症。CSファイナルステージでは登板機会はなかったが、今月18日の実戦形式練習で打者17人から9三振を奪ってスタンバイ完了し「いい状態。準備はできている」と不安はなかった。