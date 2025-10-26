ウイスキー『響17年』通常22万円→5万円に 東京ドームホテルのバーで限定企画【概要】
東京ドームホテルは、ジャパニーズウイスキー『響17年』のボトルを、11月1日より特別価格「5万円」で提供する。ホテル内のバー「2000」で、数量限定・ボトルキープ制となる。
同ホテルは、今年6月1日に開業25周年を迎えた。ホテルのメインバーであるバー「2000」からの感謝として、『山崎25年』『白州25年に続き、希少価値の高いジャパニーズウイスキー『響17年』を数量限定で提供する。
『響17年』は、酒齢17年以上の長期熟成モルト原酒を厳選・吟味し、酒齢17年以上の円熟グレーン原酒とブレンド。後熟にもたっぷりと時間をかけました。多彩な原酒が一糸乱れぬ絶妙の調和のもとに深く豪華なハーモニーを奏でる。
■開業25周年記念「ジャパニーズウイスキーフェア」「響17年」提供概要
期間：2025年11月1日(土)〜 ※数量限定
時間：19:00〜23:00（ラストオーダー：フード 22:00／ドリンク 22:30）
場 所：6F バー「2000」
料 金：
通常料金22万円 →【特別料金】5万円
※表示料金はサービス料・消費税込。
※ボトルでの提供
注意事項
１.店内でのご提供・ボトルキープ制。開封・未開封にかかわらず、ボトルの持ち帰りは固くお断り。開封後のボトルは店舗で預かり（保管期間：最終来店日より1年間）
２.1人につき、1本限り
３.予約、取り置きはしない
４.在庫がなくなり次第、予告なく終了
