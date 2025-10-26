WHITE SCORPION、初の海外公演実現。香港で堂々パフォーマンス
WHITE SCORPIONが、10月25日（土）に初の海外公演となる香港でのライブを行なった。
この遠征は香港在住のファンの熱意によって実現。WHITE SCORPIONは直前の10月22日（水）に約1年ぶりとなる2ndミニアルバム『Corner of my heart』をリリースしたばかりで、同アルバムを引っ提げての初海外公演となった。公演前日に香港空港に到着するとファンが集結しており、「香港へようこそ！」と書かれたファン自作の旗や横断幕に迎えられながら熱烈な歓迎を受ける。
今回出演したのは＜NonStop Halloween Party 2025＞と題されたイベントで、1部が香港で活動するBubble Beam、Erepuri、 Hakumei Elfriede、 YakobokuとWHITE SCORPIONによるフェススタイルで、2部は同じく香港で活動するRinka、Maru Z、Sentimental Kiss、Ace Mode、Chotto Crazy出演によるフェスパートとWHITE SCORPIONによるミニワンマンライブという構成であった。
1部のフェスでは、記念すべき海外初パフォーマンスは名刺代わりとなるデビュー曲「眼差しSniper」からスタート。登場からの大きな歓声に後押しされて、立て続けに3曲連続パフォーマンス。メンバーそれぞれが覚えてきた広東語でのMCでファンとの距離を縮めると会場も更にヒート・アップし、2ndミニアルバムのリード曲「Corner of my heart」を含む3曲を続けて披露し、SCOPIST（WHITE SCORPIONのファンの総称）だけでなく、現地アーティストのファンとともに会場は大いに盛り上がり最初のステージを無事に終えた。
2部のミニワンマンでは香港SCOPISTたちが多数集結し、さらに大歓声が響く中ライブが始まった。アルバム新録曲「Corner of my heart」「希望には羽がついてる」を2曲を軸に、WHITE SCORPIONの様々なカラーをまとった全12曲のセットリストで香港のファンに存在感のあるパフォーマンスを届けた。
ハイライトは中盤に香港の人気グループCOOKIESのヒットソング「心急人上」をカバー歌唱した際に、ファンとメンバーが一緒になって曲に合わせて手を振り、シンガロングで会場はこの日一番の盛り上がりを見せた。
アンコールの「なんて僕は無力なんだろう」の後に、突然ファンから「ちょっとまったー」と声がかかり、香港式に初の海外公演を祝ってメンバー全員一人ひとりに花束が渡された。しっかりとファンの思いを受け止め、WHITE SCORPION初の海外公演は終了した。
公演後にHANNAは「初めての海外ということで、（会いにきてもらうのではなく）私たちが会いに行くことができたし、香港でまた新たなSCOPISTを増やすことができたと感じられて、とても嬉しかったです。言葉の壁もありでコミュニケーションが難しかったですが、言葉よりもパフォーマンスで通じ合えた気がしていて、嬉しかったです。WHITE SCORPIONは海外進出を目指しているので、今回をきっかけにワールドツアーとかができるようになりたいと思いました。」海外進出への夢を語った。
また、ACEは「香港SCOPISTの熱量がすごく高くて、一緒に歌ったり手を振ったりしてくれて、とても嬉しかったです。個人的には広東語で感謝や愛を伝えたら、大きな反応を貰えたのも嬉しかったですが、言葉の壁を超えて私たちの音楽を通して最高の空間を作ることが出来たのが嬉しかったです。今回の経験はWHITE SCORPIONにとってすごく大きな一歩だったと思いますし、また会おうね、と約束したので、次はもっともっと成長した姿で会えるように感張りたいです。」と初の海外公演の手応えを感じたコメントを残した。
香港の街中にはファン有志によるWELCOME広告も設置されており、その熱い思いに触れ、再びこの地を訪れることをメンバー一同固く誓い合って帰路についた。
セットリスト＜NonStop Halloween Party 2025＞
2025年10月25日（土）香港 Yシアター
ACT1
OVERTURE
M1. 眼差しSniper
M2. コヨーテが鳴いている
M3. Satisfaction graffiti
MC
M4. Corner of my heart
M5.I do love you!
M6.非常手段（Edit ver.）
ACT2
OVERTURE
M1. 眼差しSniper
M2. コヨーテが鳴いている
M3. Satisfaction graffiti ~ 純愛トースター
MC
M4. Corner of my heart
M5.希望には羽がついてる
M6.心急人上（COOKIES カバー）
MC
M7.Beach opening
M8.I do love you!
M9.雑踏の孤独
M10.非常手段(Edit ver.)
MC
M11.心が目を閉じる
EN1.なんて僕は無力なんだろう
2ndミニアルバム『Corner of my heart』
2025年10月22日（水）発売
〈通常盤 CD〉
■品番：KICS-4233
■価格：￥2,500 (税抜価格 ￥2,273)
■収録内容
M1.Corner of my heart
M2.純愛トースター
M3.I do love you!
M4.Beach opening
M5.愁情
M6.なんて僕は無力なんだろう
M7.希望には羽がついてる
■封入特典：生写真（全11種よりランダムで1種封入）※初回製造分のみ
〈ホワスピ盤CD〉
■品番：NKCD-10544
■価格：CD ￥2,200（税抜価格：￥2,000）
■収録内容
M1.Corner of my heart
M2.純愛トースター
M3.I do love you!
M4.Beach opening
M5.愁情
M6.なんて僕は無力なんだろう
※キャラアニ・チャンスにて予約者優先限定販売
2ndミニアルバム発売記念リリースイベント
■リリースイベント（パフォーマンス＋特典会）
10/31(金)タワーレコード渋谷 B1F CUTUP STUDIO
11/2(日)ららぽーと愛知東郷 屋外イベントスペース 「リーフルーフ」
11/3(月・祝)もりのみやキューズモールBASE 1F BASEパーク
11/8(土)池袋西口公園野外劇場
■インストアイベント（トークイベント＋特典会）
11/5(水)タワーレコード錦糸町店
ライブ・イベント情報
＜WHITE SCORPION 2nd Anniversary LIVE＞
＜WHITE SCORPION 2nd Anniversary LIVE After Party＞
2025年12月13日（土）品川ステラボール
■時間：
2nd Anniversary LIVE 開場13:00／開演14:00
2nd Anniversary LIVE After Party 開場17:00／開演17:30
