お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之が２６日放送のＮＨＫ「有吉のお金発見 突撃！カネオくん」に出演。番組ＭＣの有吉弘行にクレームを入れた。

番組にちなんで「最近買ったものは？」というトークテーマに井口は「ベッドを買い替えた」と返答。「というのも、普通に寝てたらガンっ！てベッドが割れて。こんなちっちゃいやつで割れるベッドって何だよ！って話じゃないですか」と自身の身長が低いことをネタに笑いを誘った。

有吉が「ずいぶん使ってたの？」と驚くと、井口は「全然使ってないです。２〜３年で傾いて」と残念そう。

さらにこの惨事は「有吉さんのせい」と指摘し「有吉さんが僕のことを『不幸配達人だ』とか、『この世の不幸が僕に集まってる』とか言うから」と不満をぶちまけた。

また、壊れたベッドを業者に回収してもらったところ、その業者がボソッと「ねじが少ないな…」とつぶやいたそうで、井口は「よくないやつだったのか？ だからベッドのフレームとマットレスもいいやつにして」と奮発したと胸を張った。

これを聞いた有吉は「そのマットレスもカビがすごいことになる…」と意地悪くニヤリ。井口は「本当に言わないでください！ 最近立て続けにいろいろ起きてるんでやめてください！」と悲壮な顔つきだった。