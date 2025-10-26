前橋競輪Ｇ機崑茖械寛𥶡仁親王牌・世界選手権記念トーナメント」は２６日、最終日の１２Ｒで決勝戦が行われ、単騎の嘉永泰斗（２７＝熊本）が最終２角から猛然とまくりを放ち、Ｇ欺虱ソ丕屬鮹成。賞金４３９０万円（副賞含む）を獲得するとともに、初のグランプリ出場権を手にした。

九州の若きエースが牋貳回答瓩之茲瓩討澆擦拭デビュー８年目にして初のＧ汽侫．ぅ淵襪愍，曽紊ると、巧妙な単騎戦がズバリ。疾風怒濤の一撃が決まり、九州に２０１９年の中川誠一郎（高松宮記念杯）以来となるＧ汽織ぅ肇襪鬚發燭蕕靴拭

ここまでの道のりは決して順風満帆ではなかった。同期の真杉匠や松井宏佑らが早くからＳ級で活躍する中、誘導員早期追い抜きによる失格や持病のヘルニアに苦しみ出遅れた。だが、それでも前を向き続けた。「同期の存在は常に刺激です。僕は他の人よりも確実に多くケガをしているので、対処法が身に付いた」と、ケガの功名でＳ級戦線へ向けて着々と力を付けた。

Ｓ級に昇級後は荒井崇博の助言で、ウエイトトレーニングに本格的に取り組む。プロとしての意識を磨き、さらに特別戦線での悔しさを糧に「最後まで戦い抜く体力を付ける」ことをテーマに地道な鍛錬を継続。最後まで売り切れないタフな体づくりに成功した。

師匠の倉岡慎太郎は言う。「苦労人でクソマジメ。最初に多くの壁にぶつかったから、今があるのでしょう」と普段のクールな表情とは裏腹に、相当の熱量を秘める叩き上げだ。

Ｇ祇覇はあくまで通過点。この先には年末のＫＥＩＲＩＮグランプリ、そして来年２月に地元の熊本で開催される「全日本選抜競輪」が控える。来年は競輪界を代表するＳ級Ｓ班の一員として、そして九州待望のニュースターとして、新たなステージへと歩み始める。