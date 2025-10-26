藤原紀香、東原亜希らゴージャスな“K-1全盛期”美女勢ぞろい！ 再会ショットが「綺麗すぎて見惚れる」
タレントの東原亜希が26日にインスタグラムを更新。『K-1ワールドグランプリ』で共演したタレントたちとの再会ショットを公開すると、ファンから「すごいメンバー」「綺麗すぎて見惚れる」といった反響が寄せられた。
【写真】東原亜希、藤原紀香らとの集合ショット
東原が「みんなに会うとホッとする、ホームとは本当にこのこと」と投稿したのは複数のオフショット。公開されている写真には、東原をはじめ『K-1ワールドグランプリ』に出演していた藤原紀香、西山茉希、畑野ひろ子の4ショットや、イベントプロデューサーでもある谷川貞治の姿も収められている。
投稿の中で東原は「ひろちゃんとマキと、紀ねぇの美しさについて質問攻めしてきました」とつづり「改めてあのような全盛期に携われたこと、20歳そこそこで恵まれすぎた環境で仕事させていただけたこと、感謝しかないです」と当時を振り返っている。
豪華なオフショットに、ファンからは「すごいメンバー」「ま、まぶしー」「綺麗すぎて見惚れる」などの声が集まっている。
また、藤原紀香も、長谷川京子らをまじえた同会の様子をインスタグラムにアップし、“姉妹みたいな存在”との再会を喜んでいる。
■東原亜希（ひがしはら あき）
1982年11月11日生まれ。神奈川県出身。スカウトを経てキャンペーンガール、ファッションモデルとして活動。格闘技番組『SRS』（フジテレビ系）で4代目格闘ビジュアルクィーンを務め、『K-1ワールドグランプリ』（フジテレビ）ではキャスター、レポーターに就任した。プライベートでは2008年に柔道家でオリンピック金メダリスト・井上康生氏と結婚。2009年に第1子女児を出産し、その後も2010年に第2子男児、2015年には第3子、第4子となる双子の女児を出産している。
引用：「東原亜希」インスタグラム（@akihigashihara）
「藤原紀香」インスタグラム（@norika.fujiwara.official）
【写真】東原亜希、藤原紀香らとの集合ショット
東原が「みんなに会うとホッとする、ホームとは本当にこのこと」と投稿したのは複数のオフショット。公開されている写真には、東原をはじめ『K-1ワールドグランプリ』に出演していた藤原紀香、西山茉希、畑野ひろ子の4ショットや、イベントプロデューサーでもある谷川貞治の姿も収められている。
豪華なオフショットに、ファンからは「すごいメンバー」「ま、まぶしー」「綺麗すぎて見惚れる」などの声が集まっている。
また、藤原紀香も、長谷川京子らをまじえた同会の様子をインスタグラムにアップし、“姉妹みたいな存在”との再会を喜んでいる。
■東原亜希（ひがしはら あき）
1982年11月11日生まれ。神奈川県出身。スカウトを経てキャンペーンガール、ファッションモデルとして活動。格闘技番組『SRS』（フジテレビ系）で4代目格闘ビジュアルクィーンを務め、『K-1ワールドグランプリ』（フジテレビ）ではキャスター、レポーターに就任した。プライベートでは2008年に柔道家でオリンピック金メダリスト・井上康生氏と結婚。2009年に第1子女児を出産し、その後も2010年に第2子男児、2015年には第3子、第4子となる双子の女児を出産している。
引用：「東原亜希」インスタグラム（@akihigashihara）
「藤原紀香」インスタグラム（@norika.fujiwara.official）