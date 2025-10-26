「スター☆オーディション」グランプリは14歳・山中島世夏さん＆14歳・岩瀬夕由さん 北川景子がサプライズ登場でエール「強くたくましく生き抜いて」
【モデルプレス＝2025/10/26】スターダストプロモーションが実施している第4回「スター☆オーディション」の最終選考会が10月27日、都内にて開催され、応募総数12,458人から東京都出身の14歳・山中島世夏（やまなかじま・せな）さんと沖縄県出身の14歳・岩瀬夕由（いわせ・ゆうゆ）さんがグランプリに決定。グランプリの発表では、サプライズで女優の北川景子が登壇した。
選考会後の囲み取材で、山中島さんはこのオーディションに応募した動機について「何か新しいことにチャレンジしたいという気持ちがあって」と明かし「練習してきた成果がしっかり出せたので、本当にうれしく思います。ありがとうございます」と喜び。目標としている芸能人については「僕は北村匠海さんがずっと好きで。演技とかですごく迫力があるから、見ていて惹かれて好きになりました」と告白した。将来は俳優やモデル活動をしてみたいと目を輝かせた。
岩瀬さんは「新しいことに挑戦して、できることを見つけたり、自信をつけたくて応募しました」とニッコリ。「オーディションが決まった日から練習していて、グランプリを獲れて驚いたし、とてもうれしいです」と喜んだ。また、目標としている芸能人には浜辺美波の名前を挙げ「『君の膵臓をたべたい』を見て、演技がうまいなと思って目標としています」と告白。岩瀬さんも俳優やモデルに挑戦したいと明かした。
北川は2人を見て「もうとても頼もしいといいますか。今日オーディションで選ばれて、こんなにたくさんのマスコミの方の前で質疑応答するというのは、私が中学生の時には絶対できなかったと思う」と驚き。「動じないで堂々と2人ともやっていますので、本当にこれからが期待大だなと思います」と語った。2人へのアドバイスを求められると、北川は「この業界に足を踏み入れるということは、天国と地獄を両方見ることになるといいますか」と切り出し「やっぱりいいこともあれば悪いことも同じ分量だけあるので、そのことに動じずに、強くたくましく生き抜いていってほしいなと思います」と伝えた。
北川は「これから2人とも活躍されていくにあたって、いろんな媒体に出たり、バラエティ番組に出たり、雑誌のインタビューに答えたりすると思うんです」と続け「そのたびに、『きっとこういう答えを求められているんだろうな』と思うことってたくさんあると思うけど、『そうじゃないな』って思ったら、『僕はそうじゃありません』とか『私はそれよりもこっちが好きです』とか、素直に自分に正直に受け答えをしていったり、自分が楽しいな、嬉しいな、やりたいな、と思う気持ちを大切にしていた方が、長くこの業界に身を置くのは楽なんじゃないかと思います」と話した。
岩瀬さんは「撮影しているときに一番楽しいこと、うれしいことはなんですか？」と質問。北川は「私はすごく撮影が好きなので、撮影に向かって準備をすることもすごく好き」とした上で「その役柄のことを勉強して、実在する人物であればその人が生まれ育った場所に行ってみたり、その人のことを調べたりする時間がとても好きです」と明かした。
さらに北川は「現場に入ってからはメイクをして、衣装を着て、撮影に臨むまでの準備をすることもすごく楽しいと思う」と口にし「本番はとても一瞬の仕事だと思うんです。本番が始まったら終わってしまうんですけど、それに向かうまでの準備期間をすごく大切にして楽しんでいるかなと思います」とニッコリ。一番うれしいことについては「映画やドラマや雑誌、私たちが作り上げたものがお客様に届いた瞬間」とほほ笑み「多分みんなもこれからファンレターとかをいただくようになると思うけど、届いたんだな、って実感するときがこれから嬉しくなるんじゃないかなと思います」と優しく伝えた。（modelpress編集部）
