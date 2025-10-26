栃木シティはバスケス・バイロンが決勝弾

J3で2位の栃木シティFCは10月25日に首位ヴァンラーレ八戸との上位直接対決に臨み、1-0で勝利を収めた。

MFバスケス・バイロンがMF田中パウロ淳一からのアシストで劇的な決勝ゴールを奪い、スタジアムを熱狂の渦に巻き込んだ。

ホームに八戸を迎えての一戦。お互いにゴールが奪えないまま進み、ドロー決着かと思われたなかで、最後の最後に試合が動いた。後半アディショナルタイム5分、左サイドでセカンドボールを拾った田中パウロがライン際からクロスを供給。ファーサイドで待っていたバスケスが左足で合わせると、低い弾道の強烈なシュートがゴールネットへ突き刺さった。荒れたピッチでイレギュラーなバウンドをしたボールに、GKも反応することができなかった。

大一番での劇的な決勝弾で、決まった瞬間にスタジアムには割れんばかりの大歓声があがった。ゴールを決めたバスケスもユニフォームを脱いで喜びを爆発させた。そして、Jリーグ公式Xでゴール動画が公開されると「歓声で画面が揺れるの最高」「スタジアムの一体感と雰囲気本当に最高」「欧州みたいな熱さ」とスタジアムの熱狂ぶりが大きな反響を呼んでいた。アシストを記録した田中パウロも「ゴールの瞬間に起きた歓声の地響きやばかった」と引用でリアクションをしていた。また動画はすでに133万回再生を超えており、その反響の大きさも話題となっていた。

首位決戦を制した2位栃木は勝点を「67」に伸ばし、首位八戸との勝ち点差を「2」に縮めた。熾烈な優勝争いの行方から目が離せない展開となっている。（FOOTBALL ZONE編集部）