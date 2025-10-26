タレントの梅宮アンナ(53)が26日、自身のインスタグラムを更新。夫のアートディレクター・世継恭規氏から贈られた動画を公開した。



「@yotsugiさんから送られて来た作品 旦那さんからのプレゼント クマはよっちゃん 女の子はアンナ」とつづり、CGのショート動画を投稿。ピンク色を基調とした映像では、都会の景色がパノラマで見えるカフェのような店内で、ピンク髪の少女と子グマがデートをしている。昼や夜、シーンが変わるごとに2人は成長し、大人びた外見となるが、楽しげに語らい笑顔でじゃれあう姿はいつまでも変わらない。窓には常にネオン文字で「I LOVE ANNA」が光っている。夫婦愛の詰まった唯一無二の作品だ。



2人の思いを描いたような映像に、ファンからは「なんて素敵なプレゼント きゅんきゅんします」「素敵な旦那さまは女性皆の憧れ 羨ましい」「アンナさんへの愛があふれてますね」「アンナさん幸せで良かった」「愛情の表現もこんな風に出来たら、してもらえたら素敵ですよね」「こちらまで幸せな気持ちになりました」「いくつになっても女子はこうゆうの大好き」「何ものにも代え難い最高のプレゼント」「素敵な世界観」といった声が寄せられている。



梅宮は2001年に一般男性と結婚し、翌年に長女を出産。03年に離婚した。今年5月27日、世継氏と結婚したことを発表。また、24年8月に乳がんを公表し、同年11月に右胸全摘出手術を受け、闘病していることを明らかにしている。



（よろず～ニュース編集部）