【サムソナイト】スーツケースが「Amazonタイムセール」12%OFF

■サムソナイト スーツケース モメンタス

Amazonセール特価：1万8840円(12%OFF)

「モメンタス」は、外装に異素材のファブリックを組み合わせ、プレミアム感を演出。ソフトタイプで軽量なのに、全サイズにエキスパンダブル(拡張)機能を搭載しており、大容量の収納力。

■テクシーリュクス ビジネスシューズ

Amazonセール特価：5809円(34%OFF)

アッパーにはソフトな牛革を採用。伸縮性のあるサイドゴアを使用し靴の脱ぎ履ぎをスムーズに。カップインナーソールで足裏にフィット、ABS樹脂製シャンクが体重を支え、安定感を向上。アウターソールには、かかと部に耐摩耗ラバーを採用し耐久性にも配慮。

■アディダス スニーカー アドバンコート

Amazonセール特価：4444円(38%OFF)

見た目も可愛いく好評。サイズ感もぴったりで、普段使いやビジネス、革製スニーカーのような用途に適していると評価。デザイン面でも、スタイリッシュでかっこいい！

■東芝 冷蔵庫

Amazonセール特価：3万8980円(9%OFF)

1人暮らしにうれしい収納量です。2Lのペットボトルが3本も入るほか、冷蔵室のガラス棚も3段タイプ。コンパクトなのに、使いやすい工夫でいっぱいです。冷凍室内に、小物類を置けるスライドケースを搭載。下段のケースと合わせることで、作り置きの食品や大物の冷凍食品など整理整頓して収納できる。

■ニューバランス スニーカー CM996

Amazonセール特価：1万3904円(20%OFF)

履き心地が良く、安定感があり、見た目もかっこいいと好評です。デザイン面では、渋くてかっこいい、派手でなく質素でもないデザインが好まれています。また、長時間歩いても疲れにくいという意見も多い。

