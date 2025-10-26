100年前に不審死したはずの少女。家を売るためには彼女も始末しなければいけない？／ルルの亡霊屋敷
『ルルの亡霊屋敷』（田島生野/スクウェア・エニックス）第8回【全11回】
【漫画】『ルルの亡霊屋敷』を第1回から読む
敏腕不動産エージェントのダンは、母の治療費を稼ぐため “仕事中毒”と呼ばれるほど身を粉にして働いていた。そんな彼が任されたのは、多額の特別手当が貰える「旧ミッドナイト邸」の売却。その豪邸は、歴史のある素晴らしいお屋敷なのだが、亡霊蠢くいわくつきの物件だった！ 間取り図にない納棺堂の棺には、100年前に不審死を遂げたミッドナイト家の末娘・ルルが眠っていて――？ 『ヴィクトリアの電気棺』『アフターメルヘン』の田島生野が描くゴシックホラーミステリー！ 9月27日より第1巻が好評発売中の『ルルの亡霊屋敷』をお届けします。
©︎Ikuno Tajima/SQUARE ENIX
©︎Ikuno Tajima/SQUARE ENIX
©︎Ikuno Tajima/SQUARE ENIX
【漫画】『ルルの亡霊屋敷』を第1回から読む
敏腕不動産エージェントのダンは、母の治療費を稼ぐため “仕事中毒”と呼ばれるほど身を粉にして働いていた。そんな彼が任されたのは、多額の特別手当が貰える「旧ミッドナイト邸」の売却。その豪邸は、歴史のある素晴らしいお屋敷なのだが、亡霊蠢くいわくつきの物件だった！ 間取り図にない納棺堂の棺には、100年前に不審死を遂げたミッドナイト家の末娘・ルルが眠っていて――？ 『ヴィクトリアの電気棺』『アフターメルヘン』の田島生野が描くゴシックホラーミステリー！ 9月27日より第1巻が好評発売中の『ルルの亡霊屋敷』をお届けします。
©︎Ikuno Tajima/SQUARE ENIX
©︎Ikuno Tajima/SQUARE ENIX
©︎Ikuno Tajima/SQUARE ENIX