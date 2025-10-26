ユーチューバー・ヒカル（34）が26日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。“大炎上”騒動でキャンセルになった仕事について明かす場面があった。

ヒカルは9月14日にアップした動画で「オープンマリッジとして生きていきます。分かりやすく言うと、浮気OKになりました!」と発言し、大炎上。チャンネル登録者数は最高で507万人いたが、今月26日午後7時時点では482万人と「25万人」ものファンが離れている。

そこで「炎上して無しになってしまった仕事」という話題になると、ヒカルは「（自民党）総裁選の生放送（のMC）も決まってたんですよ。それも飛びましたね」と明かしたが「あはははは!下を向いても、何もならないんでね」と笑い飛ばしていた。

9月27日に「ひろゆきと語る夜 ＃変われ自民党 日本の未来を語れ!自民党総裁選」というネット特番が配信されていた。実業家・堀江貴文氏も同番組に出演オファーがあったというがバラシに。X（旧ツイッター）で「おそらくヒカル君は例のオープンマリッジ炎上で ヒカルチャンネル使えなくなったんでひろゆき単独になったのだと思われます」と推測していた。