花江夏樹、ゲーム収録から5年でアニメ化「できる表現が増えた」 『ツイステ』キャスト5人がイベント登壇
ディズニープラスで29日より独占配信されるアニメ『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』の”世界最速上映”イベント「『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』ワールドプレミア 開宴ティーパーティー!」が、26日、東京ポートシティ竹芝 ポートホールで行われ、花江夏樹（リドル・ローズハート役）、山下誠一郎（エース・トラッポラ役）、小林竜之（ケイト・ダイヤモンド役）、阿座上洋平（円満雄剣役）、杉山紀彰（グリム役）ら5人の豪華ボイスキャストが登壇した。
【写真】華やかなセットの中で楽しげにトークする花江夏樹、阿座上洋平
会場に足を踏み入れると、ディズニーアニメーション映画『ふしぎの国のアリス』からインスパイアされた＜ハーツラビュル寮＞へと繋がる作中に登場する鏡舎をイメージしたユニークなデザインのゲートが目の前に。ゲートの先には、赤い薔薇が咲き乱れる庭、真っ白なクロスがかけられたテーブルがずらりと並び、キャラクターたちがゲストを出迎える、まさにシーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」の世界を感じさせる豪華な空間が広がっていた。訪れたゲストのボルテージが一気に高まる中、学園長ディア・クロウリーのナレーションとともに、瞬く間に＜ツイステッドワンダーランド＞の世界へと誘われた。
盛大な拍手の中、花江、山下、小林、阿座上、杉山ら5人の豪華ボイスキャストが登壇。花江が「今日はこのティーパーティーを一緒に楽しんでくれますか？」と呼びかけると「はい、寮長！」と息ぴったりで返事をする一般招待ゲスト。続いて山下は「素敵なティーパーティーにできるよう、寮長を怒らせないよう頑張りましょう！」とゲストに呼びかけ、小林は「皆さんと一緒に“映え”な1日にしたいと思います！」と笑顔で会場を盛り上げた。さらに、阿座上は「「ツイステ」初心者ではありますが、皆さんと一緒に楽しんでいけたらと思います」と本アニメーションから参加する阿座上ならではのコメントに続き、「グリムのボイスキャストとして頑張って盛り上げていこうと思います！」と意気込んでいた。
本格的にティーパーティーが始まろうとする中、何かに気づく花江。肝心のステージに”白いクロスのかかったテーブル”がなく、庭の薔薇にも”塗り残し”の白い薔薇があることを発見。これでは＜ハートの女王の法律＞を厳格に守るリドルが怒ってしまうということで、花江の合図によって完璧なステージが完成し、山下により白い薔薇が赤く塗られたところで無事ティーパーティーが開宴。
まもなく配信開始となるアニメーションについて、花江は「ゲームを収録した当時から5年経っているからこそ、今の自分たちだからこそできる表現というのが増えたので、アニメーションを通じて皆さんにお見せできるのがうれしい」としみじみと語ると、注目してほしいシーンとして山下は、「やっぱり円満雄剣というキャラクターがいるのは新しい風になっていると思う」とアニメーションならではの見どころを熱弁。そんな雄剣を演じる阿座上は、「プレッシャーもありつつ、ハーツラビュル寮をはじめとするボイスキャストの皆さんがウェルカムな空気でアフレコ現場に迎え入れてくれました」とアフレコ現場の様子を語り、作品への愛と熱意が溢れるトークで会場を魅了した。
続いて、本作に登場するユニーク魔法（キャラクター固有の特別な魔法）にちなんで、「ユニーク魔法が使えるとしたらどんな魔法がいい？」という質問がキャスト陣に投げかけられた。フリップで順に回答を発表。トップバッターの花江は「毎日健やかに過ごすために21時には寝たい。そのためにはお風呂に入ったことになる“九時には寝よ！（オフロイカズ・ユア・ベッド！）”で」と回答し、ゲストを大いに盛り上げた。続いて山下が白いシャツにシミができても元に戻る「全て白に染めよ！（オール・オブ・ホワイト）」、小林は「空間移動」、阿座上は「何を食べてもタンパク質になる魔法」、杉山は「ポータル」と、ボイスキャストそれぞれの理想のユニーク魔法に、会場は大いに盛り上がった。
その後、アニメーションを心待ちにしているファンからの質問コーナーへ。「皆さんが演じるキャラクターと自身の共通点をぜひ教えてください」という質問に、花江らボイスキャスト陣からは「阿座上くんは雄剣にピッタリだと思う」という声が続出。それを受けて阿座上は「性格は雄剣ほどしっかりしていないけど、声質が雄剣にあっているのかも」と自信と雄剣の似ている部分を分析。山下は「エースとは真反対で、どちらかというとデュースに共感してる。自分にないからこそ、鏡合わせのように探っていました」と語り、モンスター・グリムを演じる杉山は「強いていうなら、ソファでコロンとしていたり、のんびりしているところが似ていると思います」と会場を和ませた。最後に花江が「僕は普段本当に厳しくて、リドルと同じく基本ずっと怒っているので（笑）。朝起きて、なんで10時から仕事があるんだ！“うぎぎ！”」とユーモア溢れる回答で会場の笑いを誘ったほか、ファンから寄せられたさまざまな質問にキャスト陣が丁寧に答えていった。
ここで特別企画へ。アニメーション配信を記念してオープンした特設WEBサイト「ツイステアニメ公式FUN（ファン）サイト」内に実装されている「ツイステアニメ薔薇（バラ）メーター」では、ハッシュタグをつけたSNSでの投稿などによってメーターの数が増えていくということで、会場の画面にはリアルタイムで更新される「薔薇（バラ）メーター」が映し出される。会場に集まった観客も一緒に参加できる仕掛けに歓声が上がった。リアルタイムで増えていくメーターに盛り上がる会場。アニメーションのために立ち上がった本サイトを「ハートにちなんで8万1000薔薇目指して楽しんでほしい」とボイスキャスト陣が呼びかけ、会場の一体感がさらに高まった。
エンディングでは、杉山は「皆さんに長く愛していただいた「ツイステ」がついにアニメーション化されます。本当に素晴らしい仕上がりになっていますので、今後とも、ゲーム、アニメーションともによろしくお願いいたします！」と力強くコメント。続いて本アニメーションから参加となった阿座上は「こうしてボイスキャストとして円満雄剣というキャラクターに巡り合って、皆さんに作品をお届けできるという幸せな機会をいただけて本当に光栄です」と喜びを語り、小林は「この日が来ることを心待ちにしていました。ゲームが好きで『ツイステ』を楽しんでくださっている方はもちろん、アニメーションを通してこの世界に触れる方もいらっしゃると思います。皆さんに楽しんでいただける作品になっていると思いますので、ハーツラビュルの世界を楽しんでいただけたらうれしいです」とコメント。
山下は「この機会に改めて『ツイステ』の魅力を自分の中で再発見できた機会でした。アニメーションを皮切りに『ツイステ』すごいよ！ということをたくさんの方に伝えていただければ」と呼びかけ、花江は「今回はハーツラビュル寮がメインですが、いろんなキャラクターが登場しますので、全ての『ツイステ』ファンの皆さんに楽しんでいただけると思います、ぜひ一緒に楽しんでください！」と太鼓判を押した。
最後に、キャスト全員による「ツイステアニメ、開幕！」の掛け声とともに、真っ赤なハートのテープが薔薇のように舞い散る中、＜ツイステッドワンダーランド＞の世界が凝縮された夢のようなイベントは幕を閉じた。
