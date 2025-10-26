北川景子（39）横浜流星（29）山賢人（31）らが所属する大手芸能事務所スターダストプロモーションが26日、都内で「第4回 スター☆オーディション」の最終選考会を行い、グランプリに山中島世夏（せな）さん（14）と岩瀬夕由（ゆうゆ）さん（14）が輝いた。新たなスターの原石発掘のため、同事務所創立40周年を迎えた19年から開催。今年は応募総数1万2458人で、2人には賞金50万円と腕時計などの副賞が贈られた。

◇ ◇ ◇

男子部門でグランプリを受賞した山中島さんは、名前が呼ばれると驚いた表情を浮かべ、「たくさん練習してきた成果をしっかり出せた。本当にうれしく思います」と初々しく笑顔を見せた。ダンス歴4年で、ステージではキレのあるロックダンスを披露。審査員の岩倉達哉氏からは「ダンスが上手で、芝居もすばらしかった。目の奥の『やるぞ！』という覚悟を感じた」と絶賛されていた。

「山中島」は全国に80人しかいないという名字で、「（最も有名な山中島に）なれたらうれしいかもです」とにっこり。憧れの芸能人は「北村匠海さん」と明かし、「俳優もやってみたいけどモデルもやってみたいです」と夢を描いた。オーディション時のキャッチコピーは「伸びしろだらけのポーカーフェース」。無限の可能性を背負い、スターへの階段を駆け上がる。

女子部門でグランプリを受賞した岩瀬さんは「自分に自信をつけたくて応募した」といい、「今まで練習してきた。驚いたけど、グランプリを取れて本当にうれしい」と静かに喜びをかみしめた。沖縄県出身で、東京を訪れるのはこの日が2度目。ステージでは人生初の演技を堂々と披露したほか、「2日ぐらいで暗記した」というタイ・バンコクの正式名称と画家ピカソの本名をスラスラと唱え、会場を沸かせた。審査員の広長仁氏からは「全員一致で決めました」と賛辞を送られた。

憧れの女優は「浜辺美波さん。『君の膵臓（すいぞう）をたべたい』を見て、目標になりました」と明かし、「女優さんとモデルに興味がある。見ている人の心を動かせる演技ができる女優さんになりたいです」と語った。南国出身の少女が大女優に成長するサクセスストーリーが始まった。

○…スペシャルプレゼンターには今回も北川景子が登場。グランプリ受賞者を読み上げ、トロフィーを贈った。「回を追うごとにレベルが上がっている。皆さんが歌も踊りも芝居も何でもできて、お客さんの応援も熱いので、すごい雰囲気でした」と驚いた。グランプリの2人へ「自分の気持ちに正直に、自分が楽しいと思う気持ちを大事にしてほしい」とエールを送った。

○…ライブアクトには私立恵比寿中学、BUDDiiSが登場。「仮契約のシンデレラ」や「Dear」など人気曲をそれぞれ披露し、会場を盛り上げた。小川文記（30）は「皆さんの人生が変わる日に、BUDDiiSとしてステージに立てて光栄です」と語った。オープニングアクトにはLienel、ONE LOVE ONE HEARTが出演するなど、所属タレント総勢32人がオーディションを盛り上げた。

○…特別賞は福岡県出身の藥師寺梨央さん（16）東京都出身の富永朋貴さん（12）沖縄県出身の亀谷珠奈さん（12）兵庫県出身の追田愛唯さん（11）が受賞した。

◆岩瀬夕由（いわせ・ゆうゆ）2011年（平23）8月12日生まれ、沖縄県出身。特技はお菓子作りとサックス。オーディションでのキャッチコピーは「フルーツ大好き南国女子」。身長159センチ。

◆山中島世夏（やまなかじま・せな） 2011年（平23）8月4日生まれ、東京都出身。都内のダンススタジオに4年通い、特技はロックダンスやヒップホップダンス。中学校では園芸部に所属。身長155センチ。