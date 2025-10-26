勝敗タイとなったWSはブルージェイズが有利!? 大量得点イニングのジンクスが追い風と米メディア主張「爆発力再現が勝利のカギ」
ドジャースの勝利でワールドシリーズは1勝1敗のタイとなった(C)Getty Images
ドジャースとブルージェイズによるワールドシリーズ（WS）は2戦を終え1勝1敗、五分の成績となり、3戦目からドジャースタジアムへと舞台を移す。初戦は打線が爆発したブルージェイズが11-4で快勝。2戦目は、ドジャースが山本由伸の見事な完投勝利により5-1で制している。両チーム、投打の特徴を発揮するゲーム内容が繰り広げられながら、2025年の頂上決戦は中盤戦へと向かう。
【動画】WSで対決！山本由伸がゲレロJr.からカーブで空振り三振を奪うシーン
シリーズ初戦を落としたドジャースは、2試合目でエース山本の好投、さらにウィル・スミスやマックス・マンシーのアーチで得点を重ね、王者としての意地をみせた。移動日を挟んでの3戦目以降、ドジャースが本拠地でさらに高いパフォーマンスを見せる展開も予想される。
しかしその一方で、32年ぶりの世界一を目指すブルージェイズの戦いにも大きな関心が寄せられている。スポーツサイト『MARCA』米国版では、2戦目を落としたア・リーグ王者に対し、「シリーズは振り出しに戻ったものの、ブルージェイズには今も『歴史的データ』という追い風がある」などと訴え、WS制覇へのジンクスに言及している。
同メディアは初戦の6回裏、ブルージェイズが一挙9得点を挙げた攻撃力をフォーカスし、「これはワールドシリーズ史上、1イニングの得点記録として歴代3位にあたる。上回っているのは、1968年の第6戦でデトロイト・タイガースが3回に10得点した例と、1929年の第4戦でフィラデルフィア・アスレチックスが7回に10得点した例のみ」などと説明。
その上で、「さらに興味深いのは、この2つのチーム（タイガースとアスレチックス）がいずれもシリーズ制覇を果たしているという事実だ」と断じており、高い打撃力でドジャースをねじ伏せたブルージェイズの白星を称え、「メジャー唯一のアメリカ国外の球団として『常に挑戦者』と見られてきたチームにとって、この勝利は堂々たる宣言のようなシリーズの幕開けだった」と振り返る。
またトピックでは、この先の戦いも展望。同メディアは、「勢いを取り戻したドジャースは、ヨシノブ・ヤマモトを軸に投手力で再び主導権を奪いにかかるだろう。一方ブルージェイズは第1戦の爆発力を再現できるかが鍵となるはずだ」などと見通している。
今ポストシーズンで4割超えの打率を誇る、主砲ウラジーミル・ゲレロJr.を中心とする打線が、どれだけドジャース投手陣から得点を挙げることが出来るか。まさに、ブルージェイズが王者を凌駕するためには、第1戦でみせた“ビッグイニング”を生み出すような攻撃が必要となるのかもしれない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]