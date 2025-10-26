「シート争いの重圧が強まる」角田裕毅、メキシコGP予選は11番手　来季去就決定への好アピールとはならず蘭メディアも苦言「3戦連続で最終セッション進出を逃した」

去就の決定は先延ばしとも伝えられているが…(C)Getty Images

今回も中段グリッドから上位進出を目指す。

レッドブルの角田裕毅は現地時間10月25日に行われたF1第20戦メキシコGP公式予選で1分16秒816と、11番手のタイムをマーク。トップ10にわずかに届かずQ2敗退となった。Q2で10番手だったレーシングブルズのアイザック・ハジャーと0.012差でQ3進出を逃す結果となり、その悔しさを決勝での走りにぶつけ巻き返しを目指す。

【動画】故意か、不可抗力か ローソンと角田の衝突寸前の走行シーンを見る

フリー走行では3回とも一桁順位のタイムを記録した角田だったが、予選では僅差で11位にとどまった。また、直近4レースでいずれもフロントロウからスタートし3勝を挙げているチームメイトのマックス・フェルスタッペンも、今回は予選5位に終わっている。エルマノス・ロドリゲス・サーキットの決勝仕様として仕上げる、レッドブルチームのマシンセッティングも、2台のレース結果を大きく左右するカギとなることは間違いない。

角田にとっては決定間近とされる来季の去就にも影響を及ぼす一戦。このメキシコGPではポイント獲得はもちろん、シート争いのライバルとなるハジャー、リアム・ローソンのレーシングブルズ勢よりも強いインパクトを残す結果が求められる。

その中で、角田のメキシコGP予選結果には、やはり物足りない順位だったとの指摘が飛んでいる。オランダ専門メディア『RacingNews365』では、予選終了後、「ユウキ・ツノダ、またもレッドブルで苦しい状況、 F1シート争いの重圧が高まる」と銘打ったトピックを配信。「ツノダは再び、最終のトップ10進出を懸けたQ3に進むことができず、Q2を11番手で終えた」とレポートするとともに、「これでツノダは、3戦連続で予選最終セッション進出を逃したことになる」と綴っている。