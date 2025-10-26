水戸が首位に返り咲き！ 仙台が2点差跳ね除け劇的勝利で4位浮上、愛媛のJ3降格が決定／J2第34節
2025明治安田J2リーグ第34節が25日と26日に行われた。
前節の勝利で首位に浮上したV・ファーレン長崎はFC今治との一戦で、立ち上がりにエジガル・ジュニオの得点で幸先よくスタートを切ったが、終盤に被弾。1−1の痛み分けに終わった。25日に開催されたもう一方の藤枝MYFC対ヴァンフォーレ甲府も、1−1のドローのドローで決着している。
5位RB大宮アルディージャは、敵地でモンテディオ山形と対戦。0−2と敗色濃厚で迎えた終盤、杉本健勇と津久井匠海のゴールで2−2の引き分けに持ち込み、勝ち点「1」をもぎ取った。2位水戸ホーリーホックは北海道コンサドーレ札幌との一戦で、1−0と勝利。長崎が引き分けに終わったため、水戸が首位に返り咲いた。
ともに昇格を目指すベガルタ仙台対サガン鳥栖の試合は劇的な幕切れに。アウェイの鳥栖が2点のリードを奪うが、仙台が終盤に逆襲を開始。宮崎鴻の連続得点で同点に追いつくと、後半アディショナルタイムには小林心が逆転ゴールを押し込み、3−2で劇的な勝利を収めた。3位ジェフユナイテッド千葉は、ブラウブリッツ秋田の牙城を崩すことはできず、0−0のスコアレスで試合を終えている。
いわきFC、大分トリニータ、レノファ山口FCはそれぞれ1−0で勝利。18位山口は17位ロアッソ熊本との勝ち点差を「6」に縮め、残留に向けて望みをつないだ。20位に沈む愛媛FCは、ジュビロ磐田との試合で1−3と敗戦。4試合を残してJ3降格が決定した。
今節の試合結果と順位表は以下の通り。
▼10月25日（土）
藤枝MYFC 1−1 ヴァンフォーレ甲府
V・ファーレン長崎 1−1 FC今治
▼10月26日（日）
モンテディオ山形 2−2 RB大宮アルディージャ
北海道コンサドーレ札幌 0−1 水戸ホーリーホック
徳島ヴォルティス 0−1 いわきFC
ベガルタ仙台 3−2 サガン鳥栖
ブラウブリッツ秋田 0−0 ジェフユナイテッド千葉
ロアッソ熊本 0−1 大分トリニータ
レノファ山口FC 1−0 カターレ富山
愛媛FC 1−3 ジュビロ磐田
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 水戸（64／＋21）
2位 長崎（63／＋15）
3位 千葉（59／＋13）
4位 仙台（58／＋11）
5位 徳島（57／＋17）
6位 大宮（57／＋16）
7位 鳥栖（56／＋6）
8位 磐田（54／＋5）
9位 いわき（49／＋10）
10位 今治（49／＋5）
11位 札幌（46／−15）
12位 山形（43／＋1）
13位 甲府（43／−3）
14位 秋田（39／−10）
15位 大分（38／−11）
16位 藤枝（37／−6）
17位 熊本（35／−13）
18位 山口（29／−12）
19位 富山（27／−21）
20位 愛媛（20／−29）
