愛媛FC、4試合を残してJ3降格が決定…開幕9戦未勝利など不振、わずか3勝止まりに
愛媛FCのJ3降格が26日に決定した。
愛媛は2025明治安田J2リーグ第33節終了時点で勝ち点「20」の最下位に低迷。残留圏内の17位ロアッソ熊本とは勝ち点差「15」が開いており、残り5試合で全勝が求められる厳しい状況に置かれていた。
第34節は26日に開催され、17位の熊本は大分トリニータに敗戦したことで、愛媛に残留への望みが一時つながった。勝利が絶対条件となるなか、愛媛はホームでジュビロ磐田と対戦。前半に先制を許して苦しい展開となると、後半立ち上がりに曽根田穣のダイビングヘッドで同点に追いついたものの、76分と78分に立て続けに失点し、1−3で敗れた。
この結果により、熊本との勝ち点差は変わらず「15」のまま。残り4試合で逆転が不可能となり、愛媛のJ3降格が決定した。
2023年にJ3優勝を飾った愛媛は、昨シーズンは17位でJ2残留を果たしていた。しかし今シーズンは開幕9試合勝利なしと序盤から厳しい状況が続き、5月20日には石丸清隆前監督が退任。その後は青野慎也監督が指揮を執ったが流れは変わらず、ここまでの勝利はわずか3試合にとどまっていた。
