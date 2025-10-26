2025年10月27日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年10月27日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
対人関係がネックになる日。適度な距離感を持つことを忘れずに。
感情的になって周囲と衝突しがち。冷静さをキープして。
金運が吉。いつもの店にお得な商品があったらまとめ買いを！
夜に幸運あり。昼間は静かに過ごしてエネルギーを温存して。
縁の下の力持ちに徹して行動すれば、充実の1日に。
花や自然に触れよう。日常生活に輝きが戻ってくるはず。
のんびりした1日。万事マイペースでやっていくのが◎。
友人との交際に楽しいことが。パーティーの計画作りは特に◎。
意見が通りやすい日。話し合いの場では積極的に発言を。
思った通りにコトが運ぶ日。勝負に出てみるのもおすすめ。
高度な知識が身に付く日。読書やクイズ番組がポイント。
運気好調。黄色がラッキーカラー。卵でパワーチャージを。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
対人関係がネックになる日。適度な距離感を持つことを忘れずに。
11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
感情的になって周囲と衝突しがち。冷静さをキープして。
10位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
金運が吉。いつもの店にお得な商品があったらまとめ買いを！
9位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
夜に幸運あり。昼間は静かに過ごしてエネルギーを温存して。
8位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
縁の下の力持ちに徹して行動すれば、充実の1日に。
7位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
花や自然に触れよう。日常生活に輝きが戻ってくるはず。
6位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
のんびりした1日。万事マイペースでやっていくのが◎。
5位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
友人との交際に楽しいことが。パーティーの計画作りは特に◎。
4位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
意見が通りやすい日。話し合いの場では積極的に発言を。
3位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
思った通りにコトが運ぶ日。勝負に出てみるのもおすすめ。
2位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
高度な知識が身に付く日。読書やクイズ番組がポイント。
1位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
運気好調。黄色がラッキーカラー。卵でパワーチャージを。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)