「ラスボスついに登場感が堪らない」愛沢えみり、金髪ギャル姿を公開「うちらの愛沢えみり帰ってきた」
元キャバクラ嬢で実業家の愛沢えみりさんは10月23日、自身のInstagramを更新。ギャルの雰囲気が漂う姿を披露しました。
【写真】愛沢えみりのギャル感あふれるショット
コメントでは「ラスボスついに登場感が堪らない」「えーーまってー！！！うちらの愛沢えみり帰ってきたって感じー」「えみりちゃんの金髪ロングは可愛いしマジ正義」「ロングコート似合い過ぎ」「お人形さん！！」「金髪に白ロングコート似合う」「もうほんとにほんとに可愛すぎます」と、称賛の声が多数上がりました。
(文:鎌田 弘)
「ロングコート似合い過ぎ」愛沢さんは「寒くなってきたねコートの季節。 冬に着る白が好き」とつづり、3枚の写真を載せています。白いコートを着用し、左手の人差し指と右手首に着けたアクセサリーが際立つショットを披露。真っ白なコートと明るい髪色がマッチし、ギャル感があふれています。
「息子のお宮参りでした」2日には「息子のお宮参りでした」とつづり、着物姿で息子を抱くショットを披露した愛沢さん。ギャルの装いとは一変して、和の雰囲気を全身にまとっています。気になった人はぜひチェックしてみてくださいね。
