新人モデルがRayの撮影現場に初潜入♡ 先輩モデル・加藤ナナのポージングを見学してみての感想とは？

『SBC湘南美容クリニックpresents TGC AUDITION 2025』にてRay賞を獲得した新人モデルたち。今回は、Rayの撮影現場に潜入し、先輩モデル・加藤ナナのポージングを見学させてもらいました。憧れの先輩との初対面に緊張しながらも、驚き・学び・感動いろんな気づきがあったんだとか♡

Rayレギュラーモデルまでの道 THEME：『プロのポージングを見学しよう！』 『SBC湘南美容クリニック presents TGC AUDITION 2025』にてRay賞を獲得した3人が「Rayレギュラーモデル」をめざし、さまざまなことに挑戦する本企画。 今回は3人が初めて、Rayの撮影現場に潜入！Ray㋲歴10年の先輩モデル・加藤ナナのポージングを見学させてもらいました！

先輩モデル・加藤ナナさんの撮影現場に潜入します♡ 今回見学させてもらう記念に加藤ちゃんとパシャリ。「お顔が小さすぎる」「お人形さんみたい......」とナマで見る加藤ちゃんのビジュアルの強さに放心状態（笑）。

撮影スタジオの前に到着！ 緊張した面持ちで集合場所に来た3人。いざスタジオの前に着くと「撮影スタジオに来たの初めてです！」「もうすぐそこに加藤さんいるんですか！？」と少々興奮ぎみでした。

憧れの先輩との初対面に緊張...... スタジオ到着後、今回見学させてもらう加藤ちゃんにひとりひとりご挨拶。 「今日は楽しんでいってね！」と3人の緊張をやわらげてくれる加藤ちゃんのやさしさに現場はほっこり。

撮影開始！ 加藤ちゃんのポージングが真正面から見られる特等席で、撮影がスタート。 シャッターを切り始めると加藤ちゃんの表情が一変。モデルモードONの姿に、3人の背すじもピンッ！

瞬きを忘れるほどの圧巻のポージング！ 次々と華麗なポーズを決める加藤ちゃん。 その姿を食い入るように見学し、撮影が終わるたびに「すごい......」と息をのんでいました。 表情は真剣そのもの！

撮影終了！ あっという間に撮影が終了！「もう終わったんですか？」とあまりの速さに3人もびっくり。 「いいの撮れてた？」って話しかけてくれる加藤ちゃんに3人はたじたじ（笑）。 3人にやさしく話しかけてくれる加藤ちゃん♡

撮影終了後、貴重なモニターもチェック！ 最後に、モニターをチェックさせてもらえることに。 「このカット美しすぎる」「このポーズどうやって思いつくんだろ」と感想大会が始まり、終止モニターにくぎづけでした！

新人モデル3人のアフタートーク 初めての撮影見学を終えて...... 見学終了後、今日の感想をおしゃべり。 驚き・学び・感動いろんな気づきがあったようです。興奮冷めやらぬ3人のガールズトークをお届け♡

Question Rayの撮影現場を初めて見学した感想は......？ 山口：「正直、撮影現場ってもっとピリピリしているものだと思ってた」 冨塚：「わかる！私も今日はカメラマンさんに怒られるんだろうなって気持ちで来た（笑）」 スミレ：「でも実際は、みんなやさしくて本当に温かい現場だったよね」 山口：「スタッフさん全員がこうしたら可愛いかな？って相談しながら撮影を進めてて。雑誌ってチームで作られていくんだなってことを改めて、学んだ！」

Question ナナさんのポージング、どんなところが凄かった？ 山口：「撮影中、ほとんど瞬きをしていなかった。モニターでも、目をつぶっているカットが全然なくてびっくり」 スミレ：「確かに！私は、動きながらポージングをしているところ。『しゃがんでみて』って編集者さんに言われたときに、立ちからしゃがむまでの動きでさえ、絵になってた」 冨塚：「ポーズって止まるのが正解って思っていたけど、全然違った。止まらず流れるようにポーズを決めるのがプロなんだ！ってことを学びました」

加藤ナナ

Ray編集部 エディター 草野咲来