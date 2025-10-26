福井といえば、恐竜と日本酒！ 秋の大人の遠足にも最適な福井旅のススメ

さまざまなときめきに溢れた北陸3県をめぐる旅へ。新幹線を途中下車しながら、のんびりと出かけよう！ 日本有数の恐竜の化石発掘量を誇る福井では、「福井県立恐竜博物館」が今年で25周年を迎え、再注目を集めている。また、昨秋にオーベルジュも加わった、人気の黒龍酒造が手がける複合施設「ESHIKOTO」も見逃せない。

福井といえば、恐竜と日本酒！「福井県立恐竜博物館」で太古の地球にタイムスリップし、「ESHIKOTO」で日本酒の魅力にどっぷりハマるひとときを。

【福井県立恐竜博物館】圧倒的な化石展示数とスケール感にワクワク！

中国四川省のジュラ紀の情景を実物大で再現した巨大ジオラマ。

恐竜化石の一大産地である勝山市に誕生し、世界3大恐竜博物館の一つと称されている。銀色に輝く巨大なドーム内の展示室は、恐竜の世界、地球の科学、生命の歴史の3つのゾーンで構成。50体もの恐竜骨格をはじめ、巨大復元ジオラマや映像などを見て、太古の時代について楽しみながら学ぶことができる。

Information

福井県立恐竜博物館

勝山市村岡町寺尾51-11 かつやま恐竜の森内 TEL. 0779-88-0001 9:00〜17:00（入館は〜16:30） 第2・4水曜（祝日の場合は翌日）休※他に臨時休館あり。入館料 一般\1,000（常設展）※要予約 えちぜん鉄道勝山駅よりバスで約15分。福井駅より直通バスあり（要予約）。

詳しくはこちら

【ESHIKOTO】自然豊かな名水の地で、日本酒の魅力を感じて

福井県を代表する酒蔵・黒龍酒造が手がける、日本酒をテーマに福井や北陸の文化を発信する複合施設。九頭竜川のほとりの広大な敷地には、酒店をはじめ、レストラン、そば店、ベーカリー、オーベルジュが建つ。各店舗の営業日カレンダーはホームページで確認を。

Information

ESHIKOTO

吉田郡永平寺町下浄法寺12-17 福井駅より車で約30分。永平寺参道ICより車で約10分。

詳しくはこちら

【歓宿縁（かんしゅくえん） ESHIKOTO】福井の滋味を堪能する温泉オーベルジュ

根来塗の古箪笥や朱漆塗りのテーブルなどを配した“Red-朱/華やかさ”がテーマの客室。

福井の食と文化を発信するオーベルジュが2024年に誕生。和モダン、民藝、シンプル…8棟全て趣を変えたヴィラタイプの温泉付き客室は、いずれもゆったりとした造りで心地よい滞在を約束。また、お楽しみの夕食は敷地内にある『日本料理 えん』で。福井出身の料理長・小松辰平さんが手がけるペスカタリアンの和食は、だしを巧みに使い分けながら旬の味覚の魅力を引き出し、なんとも滋味深い。

Information

歓宿縁 ESHIKOTO

TEL. 0570-041923 1泊2食付き1人\70,000〜 チェックイン15:00 チェックアウト11:00

詳しくはこちら

【蕎麦 山や】喉越しにもこだわった風味豊かな越前そばを

蕎麦前セット おろしそば\2,580。

福井県の名物グルメの一つ、越前そば。こちらの店では、福井産の在来種のそば粉を使い、細挽きと粗挽きをブレンドした十割そばを提供。越前そばらしいやや太めで風味の良い特徴を生かしつつ、喉越しの良さもミックス。その魅力を堪能するならば、おろしそばを福井定番のぶっかけスタイルで。地元で採れた野菜の天ぷらや、日本酒と一緒に味わえばまさに至福！

Information

蕎麦 山や

TEL. 0776-50-6860 11:00〜16:00（15:00LO） 水曜休

詳しくはこちら

【石田屋ESHIKOTO店】レアな限定酒をテイスティングする幸せ

テイスティング60ml×1種\1,000〜1,500。12歳以上の入店を推奨。

1804年より酒造りを営む黒龍酒造の直営店。2020年に誕生した新ブランド、ESHIKOTOをメインで扱うこちらでは、本店にもないこの店限定の商品もラインナップ。さらに、入手困難な黒龍酒造の商品も。グラステイスティングのメニューもあり、その品揃えは日替わりで5種類ほど。

Information

石田屋ESHIKOTO店

TEL. 0776-63-1030 10:00〜17:00（テイスティング16:30LO） 水曜休、不定休

詳しくはこちら