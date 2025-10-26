◆ゼット杯 第５５回日本少年野球関西秋季大会 ▽中学生の部・準決勝 南都ボーイズ（奈良県支部） ２―１ 和歌山御坊ボーイズ（和歌山県支部）（１０月２６日・御坊市民球場）

大会第４日は中学生の部、準決勝が行われ、初優勝を狙う南都が、和歌山御坊に競り勝ち、決勝進出を決めた。

スコア０―０の５回に先頭の青山が中前打で出塁すると、次打者・宮本の中前打を相手選手が後逸。その間に進塁して無死二、三塁とチャンスを広げた。１死二、三塁となってスクイズを試みたが、空振りに。三塁走者の青山は三本間で挟まれたが、ホームへ向かう背中に送球が直撃し、ボールが転々とする間に先制のホームを踏んだ。さらに、２死三塁から１番・大西がチーム一の俊足を生かして、二ゴロ内野安打。その間に２点目を奪い、「いいところに転がってくれてよかった」と笑顔を見せた。井上主将は「先制の場面はハラハラしたけど、点を取れてよかった」と振り返った。

先発・小泉は６回５安打１失点の好投。それでも、「最後まで投げたかった」と満足はしなかった。その最終７回に２死二、三塁と一打サヨナラのピンチを迎えた。ここで、３番手・長江が登板。空振り三振に斬り、試合を締めた。背番号１を背負うエースは「最終回にチャンスをもらえて、絶対に抑えてやると思っていた。勝ててよかった」と安堵（あんど）した。

今大会は、出場５度目で大会初勝利を挙げてから、ついに決勝まで勝ち進んだ南都。井上主将は「今までやってきたことを信じて、あと一つ勝ちたい」と意気込んだ。決勝は１１月２日、大阪柴島ボーイズ（大阪北支部）と対戦する。