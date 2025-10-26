１９日放送のＢＳ朝日の討論番組「激論！クロスファイア」（日曜・午後６時）分で不適切発言をしたとして、同番組が打ち切りとなった田原総一朗氏が２６日、自身のＸ（旧ツイッター）に動画を投稿。発言について謝罪した。

田原氏はグレーのスーツ姿で「先週放送の『激論！クロスファイア』で不適切な発言をしたことを謝罪いたします。高市総理、そして視聴者の皆様、関係者の皆様、本当に申し訳ありませんでした」と話し、頭を下げた。

田原氏は１９日放送の番組内で自民党の片山さつき氏、立憲民主党の辻元清美氏、社民党の福島瑞穂氏をゲストに迎え、討論。選択的夫婦別姓をめぐる議論中、導入に慎重な立場を取る高市氏に対して、田原氏は「何で高市を支持しちゃうの。あんな奴は、死んでしまえと言えばいい」と言い放ち、ゲストから注意を受けていた。

当該発言について、同局は放送後に編成制作局が田原氏に厳重注意したが、２４日の臨時取締役会で協議の上、「モラルを逸脱している」と判断し、打ち切りを決断した。生放送ではなく収録のため、不適切発言を編集でカットすることもできたはずだが、それを怠ったとして番組責任者である編成制作局長を懲戒処分とした。