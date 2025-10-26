◇プロ野球 日本シリーズ第2戦 ソフトバンク-阪神(26日、みずほPayPayドーム)

ソフトバンクは先制された直後の1回ウラ、すぐさま逆転に成功しました。

前日25日の初戦は、先制するも1点差の逆転負けを喫したソフトバンク。2戦目は阪神先発・デュプランティエ投手と対戦します。

先頭の柳田悠岐選手は4球目、低めの変化球を泳ぎながらもうまくとらえてヒットで出塁。続く周東佑京選手もストレートをライト方向へはじき返し、無死1、2塁のチャンスをつくります。

ここで3番・柳町達選手は、初球の高めに浮いたカットボールにセーフティーバントの構え。これを見逃すと、2塁走者の柳田選手が飛び出し、塁間で挟まれ走塁死となります。それでも打席の柳町選手は四球を選び、再度1、2塁としました。

前日先制打を放っていた4番・近藤健介選手は空振り三振に倒れますが、続く栗原陵矢選手が同点タイムリー。さらに2アウト1、2塁の場面で打席に向かった山川穂高選手が、フェンス直撃の勝ち越し2点タイムリーを放ちました。前日はベンチスタートもこの日「6番・ファースト」でスタメン復帰となっていた山川選手。起用に応える躍動を見せています。