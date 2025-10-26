「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク−阪神」（２６日、みずほペイペイドーム）

阪神のジョン・デュプランティエ投手が先発マウンドに上がったが、初回に痛恨の乱調。４安打３失点を喫して逆転を許してしまった。二回も失点を重ね、１回２／３を７失点でＫＯされた。

先頭の柳田、続く周東に連打を浴びて無死一、二塁のピンチを招いた。ここで柳町の初球、送りバントの構えからバットを引いたことで二塁走者の柳田を二、三塁間の挟殺プレーに持ち込んでタッチアウト。これで落ち着くかに思われたが、判定に嫌われ柳町を四球で歩かせてしまった。

近藤は三振に仕留めたが、２死から栗原に右前適時打を浴びて同点。さらに山川にはカウント２−１からのストレートを捉えられ、右中間フェンス直撃の２点二塁打を浴びた。ここで安藤投手コーチがマウンドへ。川瀬にもボールが先行したが、何とか一ゴロに仕留めた。

さらに二回は１死から牧原大に四球を与えてしまうと、柳田の打席で二盗を決められた。２死から周東に左中間を真っ二つに破られる適時三塁打を浴び４点目を失った。さらに暴投で失点を重ねると、近藤に右翼線適時二塁打を浴びて大量６失点。ここで藤川監督がベンチを出て降板となった。２番手の岩貞が山川に３ランを被弾したことで、デュプランティエの失点は７となった。

約３カ月ぶりとなった１軍マウンド。下肢の張りで８月９日のヤクルト戦以降、登板を回避していた。１８日にはシート打撃に登板し、万全な状態をアピール。「ここまで投手コーチ、捕手、トレーナーと一緒に取り組んできて、いい状態を作り上げることができたよ」と語っていた。