フジテレビ系「なりゆき街道旅」が２６日に放送された。

ハナコ・岡部大、中山秀征、ロッチ・コカドケンタロウが高知県の街を散策した。

道中、岡部は今年、デビュー４０周年を迎えた中山に「改めてですけど、今年で４０周年。すごいですね…」と感心。

中山は「１９８５年デビューで１７歳です」と述懐し「俺、歌で入ったのよ？元々は第２の吉川晃司募集だったの」と振り返った。

つづけて「歌のテープを送ったわけ。（オーディションに）引っかかるは引っかかるんだけど。いざレッスンが始まったら『あんまり歌は向いてないんじゃないか？』って。（自身を）『とっといて？』と」と苦笑した。

さらに「芝居をやらないか？って芝居をやるんだけど。これまた、やったらそれも向いてないって言われたの。『とったよね？』って」と笑わせた。

中山は「えらい早いうちに歌ダメ、芝居ダメってなって。ちょうど、その頃、お笑い班っていうのをとるようになって。お笑いやりたいやつ、集まれ！って募集をするわけ」と振り返った。

岡部が「三谷（幸喜）さんがいた？」と聞くと、中山もうなずいて脚本家・三谷幸喜氏との若かりし日の出会いを回想。

「三谷さんは脚本というかネタを書きたいって。あの頃、同時募集だったの。いわゆるお笑いやりたい人と作家やりたい人で同時募集。だから、三谷さんも俺らのコントを書いてるの。覚えてる。今でも。（当時）三谷さんとご飯を食べに行ったの。暗くてさ。その頃さ、放送作家になりたい！って言ってる若者じゃないですか？僕は売れたい！っていう若者で。なんとなく２人でご飯食べに行ったの。一回だけ」と話した。

中山は「暗いなと。こんな暗い人が面白いもの書けるんだろうかって思いながら。盛り上がるわけでもなく。一方、それから数十年経って、その話を三谷さんとしたのよ。『俺はね。悪いんだけど、三谷さん。こんな暗い人は世の中で見たことないと思った』と。三谷さんがね『こんな明るい奴を初めて見た』って」当時は、お互いに真逆の印象を持っていたことを明かした。

つづけて「（三谷氏は中山に）『この子は明るさは良いんだけど、おそらく売れないで群馬に帰るんだろうな。かわいそうだけど帰るんだろうな』って」との所感を持っていたと話し、２人を笑わせていた。