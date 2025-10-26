元HKT48の渡部愛加里さん（20）の初となる写真集「渡部愛加里 1st写真集（仮）」が11月19日に宝島社からリリースされます。



【写真】この色気…初めてのランジェリーカットに挑戦した渡部愛加里さん

写真集は渡部さんがHKT48時代を過ごした福岡で全編を撮影。撮影は熊木優さんが担当し、屋形船を楽しむ様子や屋台での食事シーンなど等身大の渡部の姿を捉えたカットが収められています。



注目は、渡部さんが初めて挑戦したというランジェリーや水着のカットです。日常的な表情や多幸感あふれる笑顔はもちろん、普段は見せない大人っぽい表情から無邪気な姿まで、様々な魅力が詰まった一冊です。



渡部さんは「1st写真集の発売が決定しました‼ずっと昔から写真集は憧れだったので発売できることがすごくうれしいです!大好きな福岡で撮影しました！初めて行く場所もあってすごく楽しかったです!皆さんに初めてお見せするカットも、私らしいカットも盛りだくさんになってます! 楽しみに待っていてください‼」と喜びを語っています。



【渡部愛加里さんプロフィール】

わたなべ・あかり 2004年10月18日生まれ。神奈川県出身。元HKT48のメンバー。 2018年1月、「第3回AKB48グループ ドラフト会議」で指名を受け、同年11月にHKT48・チームHの所属が決定。さまざまな活動を経て、2023年3月に同グループを卒業。2023年10月からB ZONEに所属し、タレント活動を行っている。