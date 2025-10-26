【「ヨメ教育よ」義オバ暴走！】鋼メンタル義妹！なら甥の嫁を教育するぞ〜ッ＜第9話＞#4コマ母道場
あなたがもし、義母から「嫁としてしっかり教育してあげる」と言われたら、どのように感じるでしょうか。「考え方が古いな」とあきれたり、「教育ってどういうこと？」と反発したくなるかもしれません。まさに巷でよく聞く“嫁姑問題”に発展しそうですよね。しかし、それが「義母」ではなく、まさかの「親戚のおばさん」からの言葉だったとしたら……？ 他人の家庭の問題に、あたかも自分のことのように介入してくる強烈な親戚がいたら、あなたならどう対応しますか？
第9話 ターゲット変更【サカエの気持ち】
【編集部コメント】
サカエおばさんはつねに誰かを「教育」したい性格。あるときはPTAの若いママ、あるときは町内会で引っ越してきたばかりの若奥さん、さまざまな人にたくさん口出しをしてきました。そして「教育」した相手が落ち込んだ姿を見て、ほくそ笑んでいたそうです。「それは教育でなく、もはや嫌がらせでは？」と思わずにはいられませんね……。その矛先は、同居していたひとり娘のマリさんにも向かいそうになりましたが、マリさんは早々に嫌気がさし、就職と同時にさっさと家を出てしまったそうです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
