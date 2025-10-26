◆九州地区高校野球1回戦 杵築0―7九州国際大付（7回コールド）（26日、SOKKENスタジアム）

九州国際大付の「スーパー1年生」が看板どおりの実力を見せつけた。左腕の岩見輝晟が先発し、6回を投げて1安打無失点11奪三振の好投で秋の九州大会では2021年以来となる勝利を決めた。

初めての九州大会のマウンドも緊張などなく、初回からとばした。最初の打者に対し、自己最速を3キロ更新する144キロの直球で空振り三振に取ると、次の打者も144キロで空振り三振。3番打者に左前打を許したが、杵築の快音はこの1本だけだった。この回2死一、二塁のピンチを空振り三振でしのぐと、2回以降は無安打に封じた。「途中で中指のマメが気になって」と球速は130キロ台中盤に落ちついたが、3回以外は毎回複数の奪三振を積み上げた。

福岡大会では先発した決勝の福岡大大濠戦など2試合に登板。福岡大会後に腕を少し下げたフォームに修正した。「自分ではサイドで投げる意識で投げています」とリリースポイントを下げたことで球速が上がった。「試合前の練習で投球を見たらとんでもない球を投げていた」と楠城祐介監督も目を見張るほど。「自分でも球速が上がったなと思いました。それに肩も背中も痛くないです」とそれまでの上から投げ下ろすフォームから無理のない投げ方を身につけて急成長を遂げた。

5番に座った打撃では、4回の第2打席でチーム初安打となる右越え二塁打を放ってチームの緊張をほぐし、8番久保田天晴（2年）の適時二塁打で先制のホームを踏んだ。7回コールド勝ちを決める猛攻の口火を切り、投打で存在感を見せつけた「スーパー1年生」は「マメは大丈夫なので次も投げられます。準決勝に行くために投げるだけです」と秋では4年ぶりとなる4強進出の原動力となることを誓った。（前田泰子）

◆岩見輝晟（いわみ・らいせ）2009年6月26日生まれ。福岡市出身。東月隈翔2年のとき「下月隈ジャガーズ」でソフトボールを始める。席田中では硬式クラブ「志免レッドスピリッツ」で投手。3年春に全国大会8強へ進出し、ヤングリーグの九州選抜にも選ばれた。187センチ、78キロ。左投げ左打ち。