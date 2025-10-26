テニス元世界女王・ヒンギス氏が長岡市に 国内ジュニア選手らと交流【新潟】
テニスの元世界女王・マルチナ・ヒンギスさんが来日し、長岡市で国内のジュニア選手らと交流しました。
ヒンギスさんが訪問したのは長岡市にあるヨネックスの施設です。
ヒンギスさんは史上最年少・16歳6ヵ月で世界ランキング1位に輝き世界4大大会のシングルスで5回の優勝を果たしています。
ヒンギスさんは、ラケットの打点やボールの軌道などをカメラを使って分析できる最新の技術を体験。さらに全国から集まったジュニア選手たちと交流しコートでラリーをしたほかかつて世界を舞台に戦った自身の体験を伝えました。
■ジュニア選手
「プレッシャーとの向き合い方について教えてください」
■マルチナ・ヒンギスさん
「事前によく準備をしたり練習をすればそれほど緊張しないと思う」
■中学2年生
「これから国際大会でもっと結果を残しヒンギスさんのようになりたい」
■ヒンギス
「彼らはすでにトップのジュニア選手なので、いつかツアーで彼らの中の誰かに会えるのを楽しみにしている」
