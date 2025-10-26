米津玄師、「IRIS OUT / JANE DOE」アナログ盤リリース決定＆「KICK BACK」リミックス配信リリース！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

大ヒット中の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』が全米公開を迎えるにあたり、主題歌・米津玄師「IRIS OUT」（読み：アイリスアウト）とEDテーマ・米津玄師, 宇多田ヒカル「JANE DOE」(読み：ジェーン ドウ)のアナログ盤リリースが決定した。本作は輸入盤となり、各CDショップにて予約がスタートしている。

また、TVアニメ『チェンソーマン』OPテーマ、米津玄師「KICK BACK」のリミックス2曲が配信リリースとなった。今作を手掛けたのは、Hudson Mohawke(読み：ハドソン・モホーク)と、Tomggg(読み：とむぐぐぐ)。「IRIS OUT / JANE DOE」輸入アナログ盤にも、本楽曲が収録される。

●リリース情報劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌 / エンディング・テーマ「IRIS OUT / JANE DOE」アナログ盤2026年2月27日発売価格：￥4,700（税込）＊本商品は輸入盤のため各ショップごとの販売価格に違いがございます。購入される際に販売価格をご確認ください。

＜収録曲＞

Side-A

01 IRIS OUT

02 JANE DOE

03 KICK BACK

Side-B

04 KICK BACK (Frost Children Remix)

05 KICK BACK (Hudson Mohawke Remix)

06 KICK BACK (Tomggg Remix)

＊輸入盤の特性上、海外での製造や輸送の状況により、発売日が数か月遅れる場合がございます。

上記の内容をご理解のうえ、ご注文くださいますようお願い申し上げます。

発売日が変更となった場合のみ、公式サイトにてお知らせいたします。個別のお問合せには対応いたしかねますのでご了承ください。

●配信情報

「KICK BACK」Remix2曲がデジタルリリース！

米津玄師

「KICK BACK (Hudson Mohawke Remix)」

米津玄師

「KICK BACK (Tomggg Remix)」

＜Hudson Mohawke プロフィール＞



Hudson Mohawke（ハドソン・モホーク）

現代のエレクトロニックとヒップホップのサウンドを築いてきたスコットランド出身のプロデューサー／DJ。グラスゴーのアンダーグラウンド・シーンから登場し、2009年にアルバム『Butter』をリリース。LuniceとのユニットTNGHTとしても活動し、2012年のセルフタイトルEPを通して、2010年代のヒップホップとエレクトロニック・ミュージックのサウンド形成に大きな影響を与えた。プロデューサーとして、Kanye Westの『Yeezus』『The Life of Pablo』『Cruel Summer』にも参加している。

ハイパーポップやエレクトロ・トラップといったジャンルの先駆的存在として知られ、ソロ活動と数々の著名アーティストとのコラボレーションを通じて、現代音楽に影響を与え続けている。近年では、Charli XCXのアルバム『Brat』への参加や、Nine Inch Nails、Andrew Lloyd Webberとのコラボレーションでも注目を集めている。

＜Tomggg プロフィール＞



Tomggg | とむぐぐぐ

「ものすごく楽しくなる音楽」をテーマに活動を行う。ビートメイカー、音楽プロデューサー。国内外にて多彩な楽曲提供・コラボレーションプロジェクトを手掛けてきました。2024年にはEP”superposition”とポカリCMソング”なんてね”をリリースし、活動の幅をより広げています。

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌

米津玄師

「IRIS OUT」

配信中



劇場版『チェンソーマン レゼ篇』EDテーマ

米津玄師, 宇多田ヒカル

「JANE DOE」



16th シングル

「IRIS OUT / JANE DOE」

発売中

米津玄師

「KICK BACK」

TVアニメ『チェンソーマン』OPテーマ



●作品情報

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』

大ヒット公開中！

【STORY】

悪魔の心臓を持つ「チェンソーマン」となり、公安対魔特異４課に所属するデビルハンターの少年・デンジ（戸谷菊之介）。

憧れのマキマ（楠木ともり）とのデートで浮かれている中、急な雨に見舞われ、

雨宿りしていると偶然“レゼ”（上田麗奈）という少女と出会った。

近所のカフェで働いているという彼女はデンジに優しく微笑み、二人は急速に親密に。

この出会いを境に、デンジの日常は変わり始めていく……

【STAFF】

原作：藤本タツキ（集英社「少年ジャンプ+」連載）

監督：𠮷原達矢

脚本：瀬古浩司

キャラクターデザイン：杉山和隆

副監督：中園真登

サブキャラクターデザイン：山粼爽太、駿

メインアニメーター：庄一

アクションディレクター：重次創太

悪魔デザイン：松浦力 押山清高

衣装デザイン：山本彩

美術監督：竹田悠介

色彩設計：中野尚美

カラースクリプト：りく

3DCGディレクター：渡辺大貴、玉井真広

撮影監督：伊藤哲平

編集：吉武将人

音響監督：名倉靖

音楽：牛尾憲輔

配給：東宝

制作：MAPPA

主題歌：米津玄師 「IRIS OUT」

エンディング・テーマ：米津玄師, 宇多田ヒカル 「JANE DOE」

挿入歌：マキシマム ザ ホルモン「刃渡り2億センチ（全体推定70％解禁edit）」

【CAST】

デンジ：戸谷菊之介

ポチタ：井澤詩織

マキマ：楠木ともり

早川アキ：坂田将吾

パワー：ファイルーズあい

東山コベニ：高橋花林

ビーム：花江夏樹

暴力の魔人：内田夕夜

天使の悪魔：内田真礼

岸辺：津田健次郎

副隊長：高橋英則

野茂：赤羽根健治

謎の男：乃村健次

台風の悪魔：喜多村英梨

レゼ：上田麗奈

© 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト ©藤本タツキ／集英社

