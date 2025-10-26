「IDOLY PRIDE」Zepp Liveのタイトル&出演者が決定！ゲーム先行受付がスタート！
メディアミックスプロジェクト『IDOLY PRIDE』が2026年2月〜3月に開催予定のZepp LIVEのタイトルと出演者が本日の公式生配信番組で解禁された。タイトルは「LAWSON presents IDOLY PRIDE Zepp LIVE」。大阪公演は「sunny wings」と題され、サニーピース・TRINITYAiLEの2組が出演し明るくエネルギッシュなパフォーマンスと、圧巻の歌唱で会場を包み込む。対する東京公演は「moon lily」と題され、幻想と熱が交錯する、クールでドラマティックなステージを届ける。どちらの公演もこの2組での出演するLIVEはIDOLY PRIDE史上初の試みである。そして、この大阪と東京2都市3公演で贈る「LAWSON presents IDOLY PRIDE Zepp LIVE」はスマホゲーム内でチケット最速先行がスタートしている。
ユニット同士の化学反応、ライブアレンジ、ここでしか観られない共演をZeppの空間で、アイプラの“今”を全身で感じてほしい。●イベント情報
＜大阪公演＞
LAWSON presents IDOLY PRIDE Zepp Osaka Bayside LIVE sunny wings
2026年2月22日（日） 17:00開場 / 18:00開演
会場：Zepp Osaka Bayside
出演者：サニーピース、TRINITYAiLE
＜東京公演＞
LAWSON presents IDOLY PRIDE Zepp Haneda LIVE moon lily
2026年3月7日（土）
＜昼公演＞14:00開場 / 15:00開演
＜夜公演＞17:45開場 / 18:45開演
会場：Zepp Haneda（TOKYO）
出演者：月のテンペスト、LizNoir（メンバー調整中）
チケット情報
1F全自由
グッズ付きチケット：￥10,500（税込）
チケットのみ：￥9,000（税込）
2F指定席
グッズ付きチケット：￥10,500（税込）
チケットのみ：￥9,000（税込）
※未就学児入場不可
※1F全自由は整理番号順入場
※入場時ドリンク代別途必要
※営利目的の転売禁止
※お一人様1公演につき4枚まで（複数公演申込可）
※出演者は予告なしに変更になる場合がございます。それに伴うチケット代・交通費等の払い戻しはいたしません。あらかじめご了承ください。
＜IDOLY PRIDEとは＞
汗と涙とプライド。
一味違う青春アイドルプロジェクト。
ファンの前では光り輝くアイドルたちも、悩みを抱え、戸惑い、
つまずきながら前へ進んでいる。そんな彼女たちの不器用ながらも
信念を貫き、ライバルと価値観をぶつけ合いながら、
仲間と共に成長する姿から生まれる感動を伝える。
＜月のテンペスト Profile＞
長瀬琴乃 (CV:橘 美來)
伊吹 渚 (CV:夏目ここな)
白石沙季 (CV:宮沢小春)
成宮すず (CV:相川奏多)
早坂芽衣 (CV:日向もか)
夜闇に輝く月のように静謐な存在感と、嵐のような激しい闘志を持つ五人組。
どこか儚さを感じさせる楽曲と、パワフルなダンスパフォーマンスが存在感を放つ。
長瀬琴乃・伊吹渚による息のあったダンス、正確無比な白石沙季の技術力が軸となっている。
加えて、成宮すずの観客を盛り上げるスキルや早坂芽衣の無邪気な姿と、
クールなパフォーマンス姿のギャップも見逃せない。
夜を司る月の引力は、大きな嵐を巻き起こす。
＜サニーピース Profile＞
川咲さくら (CV:菅野真衣)
兵藤 雫 (CV:首藤志奈)
白石千紗 (CV:高尾奏音)
一ノ瀬怜 (CV:結城萌子)
佐伯遙子 (CV:佐々木奈緒)
太陽のような眩しさで観客を自然と笑顔にする、光溢れるアイドルグループ。
「明るく楽しい」点に注目が集まりやすいが、川咲さくらの歌唱力、
一ノ瀬怜のダンススキルといった実力面での評価も高い。
アイドル歴が長く安定感を高める佐伯遙子、守りたくなるようなキュートさが魅力の白石千紗や、
豊富なアイドル知識を武器にする兵藤雫など、それぞれの個性がより魅力を高めている。
昼を司る太陽の光は、どんな空でも明るく照らす。
＜TRINITYAiLE Profile＞
天動瑠依 (CV:雨宮 天)
鈴村 優 (CV:麻倉もも)
奥山すみれ (CV:夏川椎菜)
TRINITYAiLEとは”三つの翼”の意。
「百年に一人の天才」と言わしめる絶対的センター・天動瑠依を筆頭に、
京都弁の参謀・鈴村優、元トップ子役・奥山すみれによる完全無欠なパフォーマンスは必見。
すでに新人では異例の知名度を誇るが、三人の見据える空は遥かに高い。
彼女たちの翼はさらなる高みへと、羽ばたいていく。
＜LizNoir Profile＞
神崎莉央 (CV:戸松 遥)
井川 葵 (CV:高垣彩陽)
小美山 愛 (CV:寿 美菜子)
赤崎こころ (CV:豊崎愛生)
比類なきパフォーマンスで魅了する四人組グループ。
力強い楽曲をベースに、震天動地の熱い空間をつくりあげる。
口数少なく、アグレッシブなスタイルを信条とする神崎莉央・井川葵と、
会場全体のテンションを上げる小美山愛・赤崎こころのギャップは唯一無二。
ステージに咲く四輪の“LizNoir”は、美しく咲き誇る。
＜IIIX Profile＞
fran (CV:Lynn)
miho (CV:村川梨衣)
kana (CV:田中あいみ)
アイドル界に突如現れた新生。
すでに圧倒的知名度を誇る3人がグループを結成し、またたく間に業界を席巻。
世代を超えて愛されるトップモデルのfran、中高生から圧倒的な支持を得るkana、
そして第13回NEXT VENUSグランプリの覇者mihoによるドリームグループ。
アイドルらしからぬパワフルな楽曲と、他を寄せ付けない圧倒的なカリスマ性で
アイドル界を新時代へ導いてゆく。
© 2019 Project IDOLY PRIDE
