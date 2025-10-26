「IDOLY PRIDE」Zepp Liveのタイトル&出演者が決定！ゲーム先行受付がスタート！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

メディアミックスプロジェクト『IDOLY PRIDE』が2026年2月〜3月に開催予定のZepp LIVEのタイトルと出演者が本日の公式生配信番組で解禁された。タイトルは「LAWSON presents IDOLY PRIDE Zepp LIVE」。大阪公演は「sunny wings」と題され、サニーピース・TRINITYAiLEの2組が出演し明るくエネルギッシュなパフォーマンスと、圧巻の歌唱で会場を包み込む。対する東京公演は「moon lily」と題され、幻想と熱が交錯する、クールでドラマティックなステージを届ける。どちらの公演もこの2組での出演するLIVEはIDOLY PRIDE史上初の試みである。そして、この大阪と東京2都市3公演で贈る「LAWSON presents IDOLY PRIDE Zepp LIVE」はスマホゲーム内でチケット最速先行がスタートしている。

ユニット同士の化学反応、ライブアレンジ、ここでしか観られない共演をZeppの空間で、アイプラの“今”を全身で感じてほしい。

●イベント情報＜大阪公演＞LAWSON presents IDOLY PRIDE Zepp Osaka Bayside LIVE sunny wings2026年2月22日（日） 17:00開場 / 18:00開演会場：Zepp Osaka Bayside出演者：サニーピース、TRINITYAiLE

＜東京公演＞

LAWSON presents IDOLY PRIDE Zepp Haneda LIVE moon lily

2026年3月7日（土）

＜昼公演＞14:00開場 / 15:00開演

＜夜公演＞17:45開場 / 18:45開演

会場：Zepp Haneda（TOKYO）

出演者：月のテンペスト、LizNoir（メンバー調整中）

チケット情報

1F全自由

グッズ付きチケット：￥10,500（税込）

チケットのみ：￥9,000（税込）

2F指定席

グッズ付きチケット：￥10,500（税込）

チケットのみ：￥9,000（税込）

※未就学児入場不可

※1F全自由は整理番号順入場

※入場時ドリンク代別途必要

※営利目的の転売禁止

※お一人様1公演につき4枚まで（複数公演申込可）

※出演者は予告なしに変更になる場合がございます。それに伴うチケット代・交通費等の払い戻しはいたしません。あらかじめご了承ください。

＜IDOLY PRIDEとは＞

汗と涙とプライド。

一味違う青春アイドルプロジェクト。

ファンの前では光り輝くアイドルたちも、悩みを抱え、戸惑い、

つまずきながら前へ進んでいる。そんな彼女たちの不器用ながらも

信念を貫き、ライバルと価値観をぶつけ合いながら、

仲間と共に成長する姿から生まれる感動を伝える。

＜月のテンペスト Profile＞



長瀬琴乃 (CV:橘 美來)

伊吹 渚 (CV:夏目ここな)

白石沙季 (CV:宮沢小春)

成宮すず (CV:相川奏多)

早坂芽衣 (CV:日向もか)

夜闇に輝く月のように静謐な存在感と、嵐のような激しい闘志を持つ五人組。

どこか儚さを感じさせる楽曲と、パワフルなダンスパフォーマンスが存在感を放つ。

長瀬琴乃・伊吹渚による息のあったダンス、正確無比な白石沙季の技術力が軸となっている。

加えて、成宮すずの観客を盛り上げるスキルや早坂芽衣の無邪気な姿と、

クールなパフォーマンス姿のギャップも見逃せない。

夜を司る月の引力は、大きな嵐を巻き起こす。

＜サニーピース Profile＞



川咲さくら (CV:菅野真衣)

兵藤 雫 (CV:首藤志奈)

白石千紗 (CV:高尾奏音)

一ノ瀬怜 (CV:結城萌子)

佐伯遙子 (CV:佐々木奈緒)

太陽のような眩しさで観客を自然と笑顔にする、光溢れるアイドルグループ。

「明るく楽しい」点に注目が集まりやすいが、川咲さくらの歌唱力、

一ノ瀬怜のダンススキルといった実力面での評価も高い。

アイドル歴が長く安定感を高める佐伯遙子、守りたくなるようなキュートさが魅力の白石千紗や、

豊富なアイドル知識を武器にする兵藤雫など、それぞれの個性がより魅力を高めている。

昼を司る太陽の光は、どんな空でも明るく照らす。

＜TRINITYAiLE Profile＞



天動瑠依 (CV:雨宮 天)

鈴村 優 (CV:麻倉もも)

奥山すみれ (CV:夏川椎菜)

TRINITYAiLEとは”三つの翼”の意。

「百年に一人の天才」と言わしめる絶対的センター・天動瑠依を筆頭に、

京都弁の参謀・鈴村優、元トップ子役・奥山すみれによる完全無欠なパフォーマンスは必見。

すでに新人では異例の知名度を誇るが、三人の見据える空は遥かに高い。

彼女たちの翼はさらなる高みへと、羽ばたいていく。

＜LizNoir Profile＞



神崎莉央 (CV:戸松 遥)

井川 葵 (CV:高垣彩陽)

小美山 愛 (CV:寿 美菜子)

赤崎こころ (CV:豊崎愛生)

比類なきパフォーマンスで魅了する四人組グループ。

力強い楽曲をベースに、震天動地の熱い空間をつくりあげる。

口数少なく、アグレッシブなスタイルを信条とする神崎莉央・井川葵と、

会場全体のテンションを上げる小美山愛・赤崎こころのギャップは唯一無二。

ステージに咲く四輪の“LizNoir”は、美しく咲き誇る。

＜IIIX Profile＞



fran (CV:Lynn)

miho (CV:村川梨衣)

kana (CV:田中あいみ)

アイドル界に突如現れた新生。

すでに圧倒的知名度を誇る3人がグループを結成し、またたく間に業界を席巻。

世代を超えて愛されるトップモデルのfran、中高生から圧倒的な支持を得るkana、

そして第13回NEXT VENUSグランプリの覇者mihoによるドリームグループ。

アイドルらしからぬパワフルな楽曲と、他を寄せ付けない圧倒的なカリスマ性で

アイドル界を新時代へ導いてゆく。

© 2019 Project IDOLY PRIDE

