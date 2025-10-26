２度のサイ・ヤング賞に輝くドジャースのブレイク・スネル投手（３２）がポストシーズン２戦連続の完投勝利を収めた山本由伸投手（２７）に最大限の敬意を示した。

山本はブルージェイズとのワールドシリーズ（ＷＳ）第２戦（２５日＝日本時間２６日、カナダ・トロント）で４安打１失点８奪三振の好投を見せ、チームの５―１の勝利に貢献。ドジャースは１勝１敗のタイとし本拠地・ドジャースタジアムに戻って第３戦を迎えることになった。

ポストシーズンでの２試合連続完投勝利は、２００１年のカート・シリング（Ｄバックス）以来メジャー２４年ぶりの快挙。これに対し、初戦の敗戦投手で日頃から仲のいい同僚左腕・スネルが自身のインスタグラム・ストーリーズを更新。スネルはドジャース球団公式インスタの投稿を引用し、山本の完投勝利を称えて日本語で「私の兄弟」と記したメッセージを添えた。

両者の関係性については、先のリーグ優勝決定シリーズ後のシャンパンファイトで、山本が日本メディアのインタビューを受けている最中にスネルが乱入し「アイ ラブ ヤマ」などと大はしゃぎするなど、仲が良いことで知られている。