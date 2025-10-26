崎山蒼志、TVアニメ『SANDA』EDテーマ「ダイアリー」MV公開！
崎山蒼志が新曲「ダイアリー」を10月22日にリリース。このたび楽曲のミュージックビデオがYouTubeにて公開された。
「ダイアリー」はTVアニメ『SANDA』のEDテーマとして書き下ろされた作品。MVでは、メガネ、白シャツ、デニムといういでたちの崎山蒼志？がいっぱい登場。縦横無尽に踊ったり、歌ったり、まさに楽曲同様、遊び心満載の世界観になっている。
この15人の崎山蒼志はSNSで募集。多くの応募の中から選りすぐりの崎山蒼志が勢ぞろいし、ちょっと奇妙でユーモアあふれる内容に。また、監督は崎山の公私ともに盟友であり、ジャンルも世代も縦横無尽に飛び越えるアーティストMega Shinnosukeが手がけた。前作「人生ゲーム」に続き監督としては2作目となり、まさにMegaワールド全開のミュージックビデオとなっている。
崎山蒼志ニューシングル
「ダイアリー」
配信リンクはこちら
https://sakiyamasoushi.lnk.to/DiaryPAPS
【完全生産限定盤】
価格：￥1,800（税込）
品番：SRCL-13423
アニメ書下ろしイラストジャケ写／7インチ特別パッケージ仕様
＜収録曲＞
1．ダイアリー
2．Eden pt.2
3．ダイアリー -Instrumental-
対象店舗/特典内容
購入者対象オリ特 ＜アニメ絵柄＞
Amazon.co.jp：メガジャケ
楽天ブックス：スマホサイズブロマイド
セブンネット：ピック
ソフマップ：アクリルコースター
アニメイト：ましかくブロマイド
応援店：スマホステッカー
応援店特典対象店舗はこちら
https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/sakiyamasoushi/shoplist/251022
予約はこちら：
https://sakiyamasoushi.lnk.to/Diary
●ライブ情報
弾き語りツアー2025『ダイアリー』
10月18日(土)【韓国】WEST BRIDGE 弘大
10月26日(日)【広島】広島 Live space Reed
11月7日(金)【宮城】仙台 ROCKATERIA
11月9日(日)【北海道】札幌 Bassie Hall
11月15日(土)【石川】金沢GOLD CREEK
11月24日(月・祝)【東京】恵比寿LIQUID ROOM
11月28日(金)【大阪】大阪 LIVE HOUSE Banana Hall
11月30日(日)【香川】高松DIME
12月5日(金)【愛知】名古屋 CLUB QUATTRO
12月7日(日)【福岡】福岡 DRUM Be-1
チケット
韓国公演 一般：88,000₩
YES24チケット
https://ticket.yes24.com/
日本国内公演
一般：5,000円／学生割チケット：4,000円
※全自由／※お一人様4枚まで／※小学生以上チケット必要 / 未就学児入場不可／※ドリンク代別
＜崎山蒼志プロフィール＞
2002年生まれ静岡県浜松市出身のシンガー・ソングライター。2018年5月インターネット番組の出演をきっかけに注目を集め、翌年の夏には高校生にして大型フェスに多数出演。その後、TVアニメ「僕のヒーローアカデミア」第5期 第２クール エンディングテーマ「嘘じゃない」、TVアニメ『呪術廻戦』「懐玉・玉折」のエンディングテーマ「燈」など数々の話題作をリリース。なお、「燈」のストリーミング総再生数は1億回を突破した。現在、雑誌「ギター・マガジン」では「崎山蒼志の未知との遭遇」を連載中。2025年7月から日本経済新聞のコラムコーナー”プロムナード“の月曜日を担当。独自の言語表現で 文芸界からも注目を浴びている。
2025年10月には自身初となる韓国公演を含む全10都市をめぐる2年ぶりの弾き語りツアー「ダイアリー」を予定している。
