崎山蒼志、TVアニメ『SANDA』EDテーマ「ダイアリー」MV公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

崎山蒼志が新曲「ダイアリー」を10月22日にリリース。このたび楽曲のミュージックビデオがYouTubeにて公開された。

「ダイアリー」はTVアニメ『SANDA』のEDテーマとして書き下ろされた作品。MVでは、メガネ、白シャツ、デニムといういでたちの崎山蒼志？がいっぱい登場。縦横無尽に踊ったり、歌ったり、まさに楽曲同様、遊び心満載の世界観になっている。

この15人の崎山蒼志はSNSで募集。多くの応募の中から選りすぐりの崎山蒼志が勢ぞろいし、ちょっと奇妙でユーモアあふれる内容に。また、監督は崎山の公私ともに盟友であり、ジャンルも世代も縦横無尽に飛び越えるアーティストMega Shinnosukeが手がけた。前作「人生ゲーム」に続き監督としては2作目となり、まさにMegaワールド全開のミュージックビデオとなっている。

●リリース情報崎山蒼志ニューシングル「ダイアリー」

配信リンクはこちら

https://sakiyamasoushi.lnk.to/DiaryPAPS

【完全生産限定盤】

価格：￥1,800（税込）

品番：SRCL-13423

アニメ書下ろしイラストジャケ写／7インチ特別パッケージ仕様

＜収録曲＞

1．ダイアリー

2．Eden pt.2

3．ダイアリー -Instrumental-

対象店舗/特典内容



購入者対象オリ特 ＜アニメ絵柄＞

Amazon.co.jp：メガジャケ

楽天ブックス：スマホサイズブロマイド

セブンネット：ピック

ソフマップ：アクリルコースター

アニメイト：ましかくブロマイド

応援店：スマホステッカー

応援店特典対象店舗はこちら

https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/sakiyamasoushi/shoplist/251022

予約はこちら：

https://sakiyamasoushi.lnk.to/Diary

注意事項

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※各オンラインショップに関して、商品カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

●ライブ情報

弾き語りツアー2025『ダイアリー』

10月18日(土)【韓国】WEST BRIDGE 弘大

10月26日(日)【広島】広島 Live space Reed

11月7日(金)【宮城】仙台 ROCKATERIA

11月9日(日)【北海道】札幌 Bassie Hall

11月15日(土)【石川】金沢GOLD CREEK

11月24日(月・祝)【東京】恵比寿LIQUID ROOM

11月28日(金)【大阪】大阪 LIVE HOUSE Banana Hall

11月30日(日)【香川】高松DIME

12月5日(金)【愛知】名古屋 CLUB QUATTRO

12月7日(日)【福岡】福岡 DRUM Be-1

チケット

韓国公演 一般：88,000₩

YES24チケット

https://ticket.yes24.com/

日本国内公演

一般：5,000円／学生割チケット：4,000円

※全自由／※お一人様4枚まで／※小学生以上チケット必要 / 未就学児入場不可／※ドリンク代別

＜崎山蒼志プロフィール＞

2002年生まれ静岡県浜松市出身のシンガー・ソングライター。2018年5月インターネット番組の出演をきっかけに注目を集め、翌年の夏には高校生にして大型フェスに多数出演。その後、TVアニメ「僕のヒーローアカデミア」第5期 第２クール エンディングテーマ「嘘じゃない」、TVアニメ『呪術廻戦』「懐玉・玉折」のエンディングテーマ「燈」など数々の話題作をリリース。なお、「燈」のストリーミング総再生数は1億回を突破した。現在、雑誌「ギター・マガジン」では「崎山蒼志の未知との遭遇」を連載中。2025年7月から日本経済新聞のコラムコーナー”プロムナード“の月曜日を担当。独自の言語表現で 文芸界からも注目を浴びている。

2025年10月には自身初となる韓国公演を含む全10都市をめぐる2年ぶりの弾き語りツアー「ダイアリー」を予定している。

関連リンク

崎山蒼志オフィシャルサイト

https://sakiyamasoushi.com/

TVアニメ『SANDA』公式サイト

https://sanda.red