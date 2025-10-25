『あんさんぶるスターズ！！』より、衣更真緒「I believe "My Confidence"」が配信開始！
大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-シリーズの衣更真緒「I believe “My Confidence”」の配信がスタートした。
成長した真緒の信念、強さを見せる爽やかな楽曲に乞うご期待！●配信情報
あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-
衣更真緒 (CV：梶 裕貴)
「I believe “My Confidence”」
配信リンクはこちら
https://bio.to/ODgpc7
「I believe “My Confidence”」
作詞：松井 洋平
作曲 / 編曲：大熊 淳生 (Arte Refact)
＜収録内容＞
01.I believe “My Confidence”
02.I believe “My Confidence” (Instrumental)
(C) 2014-2019 Happy Elements K.K
