『あんさんぶるスターズ！！』より、衣更真緒「I believe "My Confidence"」が配信開始！

大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-シリーズの衣更真緒「I believe “My Confidence”」の配信がスタートした。

成長した真緒の信念、強さを見せる爽やかな楽曲に乞うご期待！

●配信情報
あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-
衣更真緒 (CV：梶 裕貴)
「I believe “My Confidence”」
配信リンクはこちら
https://bio.to/ODgpc7

「I believe “My Confidence”」
作詞：松井 洋平
作曲 / 編曲：大熊 淳生 (Arte Refact)

＜収録内容＞
01.I believe “My Confidence”
02.I believe “My Confidence” (Instrumental)

(C) 2014-2019 Happy Elements K.K

関連リンク

『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト
https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/