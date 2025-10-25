青山吉能、バースデーライブを収録したBlu-rayが12月10日発売決定！
声優・アーティスト青山吉能がBirthday LIVE「i’ll DO me.」の模様を収録したBlu-rayを12月10日にテイチクオンラインショップ限定で発売することが決定した。
このライブは29歳の誕生日を祝うべく、2025年5月25日にヒューリックホール東京で行われ、同年4月30日にリリースされたアルバム「Fluctus」の楽曲を中心に披露された
夜公演の模様を収録。
また、抽選で100名限定のインターネットサイン会の開催や、対象期間中に予約いただいた方には複製サイン＆コメント入りA3クリアポスターがもらえる施策なども決定しているので詳しくはホームページをチェックしてほしい。●リリース情報
「青山吉能 LIVE Blu-ray i’ll DO me.」
2025年12月10日発売
【Blu-ray】
品番：TEI-339
価格：￥10,000（税込）
テイチクオンラインショップ限定商品
https://teichiku-shop.com/products/detail/TES0002NUF
早期予約特典：ライブ写真を使用した複製サイン＆コメント入りA3クリアポスター
早期予約特典期間：2025年11月16日（日）23:59まで
インターネットサイン会11月29日（土）13:30〜開催
詳細はこちら
https://yopipinchidx.fanpla.jp/news/detail/58680
