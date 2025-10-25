HoneyWorksがプロデュースするアイドル、mona（CV：夏川椎菜）の新曲の連続配信リリースが決定！
HoneyWorksがプロデュースする女性アイドル、mona（CV：夏川椎菜）の新曲の連続リリースが決定した。2025年11月7日に『お兄ちゃんエチケット♡』を11月17日に『メイドインジャパン』をリリースする。
新曲は、11月29日に開催されるのmona（CV：夏川椎菜）リアルワンマンライブ第2弾「LAWSON presents 夏川椎菜 as mona 2ndワンマンライブ 『君を幸せにするのはわたし♡」にむけて、オーディエンスとともに楽しめる曲となっているのでライブでの初披露にも期待したい。詳細は後日発表されるので続報をチェックして欲しい。
今回、ライブグッズの詳細も発表となった。チケットの一般発売は10月25日10:00から、チケットはグッズなしのA席のみ。残りわずか。お早めにご購入してほしい。●リリース情報
『お兄ちゃんエチケット♡』
mona（CV：夏川椎菜）feat. HoneyWorks
11月7日配信リリース
『メイドインジャパン』
mona（CV：夏川椎菜）feat. HoneyWorks
11月17日配信リリース
●ライブ情報
LAWSON presents 夏川椎菜 as mona 2ndワンマンライブ 君を幸せにするのはわたし♡
2025年11月29日(土)
昼の部公演 14:00開場 15:00開演
夜の部公演 17:30開場 18:30開演
会場：立川ステージガーデン
出演
キャスト 夏川椎菜（mona役）
バンドメンバー
Guitar Oji／中西
Bass kyo
Keyboard 宇都圭輝
Drums AtsuyuK!
※出演者は予告なく変更になる場合がございます。
monaのキャラクターボイス”夏川椎菜”によるリアルワンマンライブ第2弾！
チケットはグッズなしのA席のみ。残りわずか。お早めにご購入ください。
チケット料金
＜全席指定＞
A席 9,000円（税込）
※本受付では、SS席・S席・学生席のお取扱いはございません。
※グッズ付きチケットは販売終了となりました。
※座席エリアはイメージとなります。変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
ライブグッズ一覧
※販売についての詳細は後日発表いたします。
お申込みに関する注意事項
※未就学児入場不可
※営利目的の転売禁止
※お一人様1公演につき4枚までお申込みいただけます。（複数公演申込可）
※出演者、演出およびステージの一部が見えにくいお席となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※着席指定のお席となる場合がございます。着席指定とは、公演中必ずご着席いただくお席となります。立見ではご鑑賞いただけません。
※当日はカメラ収録が入る場合がございます。その際、現在公開されているエリア図面のSS席/S席/A席の一部がカメラ席となる可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
一般発売
2025年10月25日(土)AM10:00〜
お申込みはこちら
ローソンチケット
https://l-tike.com/mona_2ndlive/
イープラス
https://eplus.jp/mona_2ndlive/
チケットぴあ
https://w.pia.jp/t/mona-2ndlive/
当サイトに掲載されている「ご来場予定のお客様へお願い」をよくお読みいただき、同意の上お申込みくださいますようお願い申し上げます。
チケットの発券について
本受付は、スマートフォンでのチケット発券のみとなります。
※発券開始は公演3日前となります。
・お申込み時に各プレイガイドの会員登録（無料）が必要になります。
・電子チケットのご利用には通信契約をしているスマートフォンが必要です。
・お申込みの際は、ご来場されるご本人様のスマートフォンよりお申込みをお願いいたします。
・電子チケットのダウンロード方法は、必ずお申込み前にご確認ください。
・携帯電話番号は通話契約が必須となります。データ通信のみご契約の端末は対応しておりません。
・お申込み前に必ず各プレイガイド電子チケットの動作機種、推奨環境をご確認ください。動作機種、推奨環境に該当しない場合はご利用いただけませんのでご注意ください。
［注意事項］
・申込画面に記載されている注意事項を必ずご確認の上、同意された方のみお申込みいただきますようお願いいたします。
・ご購入後のキャンセル、変更はできません。
・チケット代金とは別に各種手数料が必要となります。
：天候や災害等により、止むを得ず公演が延期や中止となる場合がございます。
・公演が中止・延期となった場合、各種手数料は払戻し対象ではございませんので、あらかじめご了承ください。◇チケットの転売や譲渡、またはインターネットオークションで出品する等の転売を試みる行為、転売を前提にチケットを購入する行為は固く禁止いたします。前述の行為が発覚した場合、興行主催者自らの判断で購入済みのチケットを無効とした上で、チケット代金の返金ならびに入場をお断りする場合がございます。また、既に入場している場合には強制的に退場を命じられる場合もありますのであらかじめご了承ください。
・チケットの転売や譲渡に関するトラブルについて、興行主催者は一切の責任を負いかねます。
・本公演に関しては、一度ご登録いただいた来場者の情報を変更し、チケットトレード含め他者への有償、無償での譲渡は認めておりません。
お申込みに関するお問合せ
ロ−ソンチケットインフォメ−ション
https://faq.l-tike.com/
イープラス
https://eplus.jp/qa/
チケットぴあ
https://t.pia.jp/help/
公演に関するお問合せ
インフォメーションデスク
https://information-desk.info/
